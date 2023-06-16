Petlas, marka değerini artırmaya devam ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brand Finance, 2023 yılında Türkiye'nin en değerli markalarını açıkladı.

Bu yıl 17'ncisi yayımlanan "Türkiye’nin En Değerli Markaları" raporunda 62'nci sıraya yerleşen Petlas, en güçlü ve değerli 100 Türk markası arasında yükselmeye devam etti.

Çalışmaya göre, Türkiye'deki en değerli 100 markanın toplam değeri 16 milyar dolardan 15,6 milyar dolara gerilerken, sıralamasını bir önceki yıla göre 4 basamak yükselten Petlas, marka değerini artıran tek lastik üreticisi oldu.

Petlas ayrıca marka derecesini A’dan A+ kategorisine yükseltmeyi başardı.

"Markası değerimizi yükseltiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, küresel ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen raporda yer alan Petlas’ın sıralamasını yukarıya çekmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Petlas, ürün çeşitliliği ve toplam metrekare olarak Avrupa'nın tek çatı altında en büyük lastik fabrikasına sahip. Bünyemizde binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden uçak lastiklerine, neredeyse tüm araç tipleri için yaklaşık 300 farklı desende toplam 3 bin 500 farklı ebatta lastik üretimi gerçekleştiriyoruz. Petlas ayrıca sektörde birçok ilke imza atan bir marka. Türkiye de üretilen ilk radyal traktör lastiği, ilk ve tek tam çelik iş makinası lastiği, ilk run-flat lastiği ve tabi birçoğunuzun bildiği gibi ilk ve tek askeri uçak lastiği Petlas tarafından üretiliyor.

Petlas, Türkiye’nin ilk ve tek lastik test pistine sahip markası. Şu ana kadar 130’un üstünde ülkeye ihracat yaparak halihazırda Türkiye’den en çok ülkeye ihracat yapan lastik üreticisi olduğumuzun da altını çizmek gerek. Büyüme hedeflerimiz, Ar-Ge yatırımlarımız, her geçen sayısı artan kalifiye iş gücümüzle üretmeye ve markamıza yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Brand Finance tarafından hazırlanan rapor kapsamında, Petlas’ın ülkemizin tüm sektörlerden en güçlü ve değerli 100 markası arasındaki yükselişi 'Türkiye’nin Lastiği Dünyanın Tercihi' sloganıyla çıktığımız bu yolculukta markamızın doğru stratejiyle büyüdüğünün bir göstergesi."

Boran, bu başarı için tüm Petlas ve AKO Grup çalışanlarına, iş ortaklarına, markayı tercih eden tüketicilere ve kurumsal müşterilere teşekkür ederek, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olarak değerlerini yükselttiklerini aktardı.