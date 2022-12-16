Polisan'dan yeşil fabrikaya 60 milyon euro

Polisan Holding açıklamasına göre, holding, boya fabrikasından sonra yeni kimya fabrikasını da yeşil bina kriterlerine uygun inşa etti. Türkiye'nin yeşil bina sertifikalı ilk boya fabrikası olan Polisan Kansai Boya, 55 milyon avro yatırım bütçesi ile kurulurken, kasım ayında devreye alınan yeni kimya fabrikası ise 5 milyon avroya mal oldu. Yeşil fabrika konseptine uygun olarak tasarlanan iki fabrikanın bir diğer ortak özelliği ise Endüstri 4.0 tabanlı olması.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, iki fabrikanın da geleceğin dünyasını şekillendirecek olan ikiz dönüşüme uyumlu olarak tasarlandığını bildirdi. Hacıkamiloğlu, "Avrupa merkezli bu yeni ekonomik sistemin bir ayağında dijital dönüşüm, diğer ayağında yeşil dönüşüm bulunuyor. Holding olarak yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm tarafında önümüze koyduğumuz ve 2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi umduğumuz hedefler bulunuyor. Yeşil fabrika yatırımları bu hedefler içinde yer alıyordu" ifadelerini kullandı. Dünyada enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 40'ının binalardan kaynaklandığını belirten Hacıkamiloğlu, Polisan'ın yeni üretim binasında, baz tesise göre yüzde 26'lara varan enerji tasarrufu sağladıklarını kaydetti.