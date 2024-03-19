Pril'den Ramazan'da deprem bölgesine 33 bin öğün yemek

Pril, Ramazan ayında Hatay'ın Samandağ ilçesindeki konteyner kentte vatandaşlarla buluşuyor. Pril, şef Türev Uludağ ve ekibinin hazırladığı iftar ve sahur menülerini depremden etkilenen vatandaşlara ikram ediyor.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, “Türk Henkel ailesi olarak, afetin yaşandığı günden bu yana bölgeye desteğimizi sürdürüyoruz. Pril markamızla da Ramazan’da yiyecek ikramı gerçekleştirmek üzere bir proje başlattık. Projemiz kapsamında Hatay Samandağ’daki konteyner kentin sakinlerine 30 gün boyunca toplamda 33.000 sahur ve iftar öğünü ikram edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Türk Henkel olarak, çeşitli projelerle deprem bölgemize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İkram edilen menüler, bölgede depremden sonra ekibiyle aylarca yemek yapan şef Türev Uludağ tarafından konteyner kent sakinlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanıyor.