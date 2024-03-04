QNB Finansbank Vadiistanbul International şubesini açtı

QNB Finansbank, bu kez de İstanbul’daki yabancı uyruklu müşterileri için dil sınırlamalarını ortadan kaldıran bir adım daha attı. Yabancı müşteri temsilcilerinin bulunduğu 19 şubesinin yanı sıra, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yabancıların yoğun ilgisini çeken İstanbul’da yer alan yeni şubede yabancı müşteriler Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca olarak hizmet alabilecekler. İstanbul’un önde gelen alışveriş ve yaşam merkezi olan Vadistanbul’da yer alan QNB Finansbank International Şubesi müşterilerine şubeden fiziki olarak hizmet sunmanın yanı sıra yatırım ve hizmet alanlarında deneyimli müşteri temsilcileri ile de müşterilerin işlemlerini farklı dillerde ve farklı mecralardan da kolaylıkla gerçekleştirebilmesini sağlayacak.

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu şube açılışında yaptığı konuşmasında Vadistanbul International Şubesi ile müşterilerine dünya genelinde kesintisiz ve yenilikçi finansal çözümler sunmanın önemini vurguladı. Kurtoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“QNB Finansbank olarak müşteri deneyimini arttırmak ve karşılaşabilecekleri engelleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Son yıllarda yabancı müşterilere yönelik farklı şubelerde farklı dillerle hizmet veren uzman yabancı müşteri temsilcilerimizle, 7/24 çağrı merkezimizle, dijital kanallar üzerinden yabancı dilde hizmet verebilen uygulamalarımızla ve sunduğumuz özel ayrıcalıklarla yabancı müşterilere yönelik olarak hizmet ağımızı geliştirmeye devam ediyoruz. QNB Finansbank International Şubesi farklı dillerde, yatırım ve hizmet alanlarında deneyimli bir ekip tarafından küresel standartlarda hizmet sunma kapasitesine sahip bir şube olarak müşterileriyle buluştu. Yabancı müşterilerimize özel olarak tasarlanmış yeni şubemiz ile sunduğumuz finansal ve finansal dışı çözümlerle bireylerin uluslararası finansal ihtiyaçlarına dil bariyerine takılmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz. Global ticaretin ve turizmin kalbinde stratejik bir noktada bulunan İstanbul’da açtığımız QNB Finansbank International Şubesi uzman kadrosuyla yabancı müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak. Yabancı müşterilere özel, farklı alanlarda sunduğumuz bu hizmetler ile de sektörde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. QNB Finansbank olarak müşterilerimiz için daha geniş bir kapsamda yenilikleri hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz”