Rabi Mobilya’dan Türkiye’ye güçlü yatırım: İnsansız üretim dönemi başlıyor

Türkiye mobilya sektörünün genç oyuncularından Rabi Mobilya, üretim teknolojisi ve kapasite yatırımlarında yeni bir döneme giriyor. Aylık 10 bin adet mobilya üretim kapasitesine sahip modern tesislerinde faaliyet gösteren şirket, tamamen insansız üretim teknolojisiyle çalışacak yeni üretim hattı yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor. 80 milyon TL’lik teknoloji yatırımı, 2026 sonuna kadar tamamlanacak ve Rabi Mobilya’nın üretim kapasitesini 25.000 adede çıkaracak.

180 kişilik uzman kadrosu, güçlü e-ticaret altyapısı ve yaygın lojistik ağıyla Türkiye’nin tüm şehirlerine ulaşan Rabi Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Demiroğlu, “Yatırımlarımızın temel amacı, Türkiye’de üretimi güçlendirmek ve müşterilerimize daha hızlı, kaliteli çözümler sunmak. Yeni yatırımla birlikte üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı, teslimat sürelerini kısaltılmayı ve kalite standartlarımızı daha da ileri taşınmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yaşam alanlarına estetik ve konfor katıyoruz”

Söz konusu gelişmelerle birlikte Endüstri 4.0 uyumlu üretim modelini uzun vadeli büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak konumladıklarını aktaran Adnan Demiroğlu, şunları söyledi:

“2016 yılında Konya’nın Selçuklu ilçesinde 2 bin metrekarelik mütevazı bir alanda başlayan yolculuğumuz, bugün dev bir üretim üssüne dönüştü. Marka değerimizi her geçen gün yükselterek üretim ve depolama dahil toplam 22 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 250 kişilik uzman kadromuzla, mobilya üretimi ve e-ticaret sektöründe Türkiye’nin öncü markalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaşam alanlarına estetik ve konfor katan mobilyalarımızı; kalite ve güven çatısı altında müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma ilkemizle, sektördeki öncü duruşumuzu her yeni tasarımla bir adım ileriye taşıyoruz.”

Rabi Mobilya’nın ürün yelpazesinde modern ve fonksiyonel gardıroplar, şıklığıyla dikkat çeken TV üniteleri, dinamik ve konforlu genç odası takımları, yaşam alanlarını organize eden işlevsel dolap sistemleri yer alıyor. Kalite, güven ve müşteri memnuniyeti ilkelerini benimseyen şirket, tasarımlarında şıklık ve konforu bir arada sunuyor. Üretim kalitesine duyduğu güveni somut bir taahhütle taçlandıran, yüksek teknolojiyle donatılmış üretim altyapısı ve yenilikçi vizyonuyla Türkiye'nin mobilya standartlarını yükseltmeye devam ediyor.