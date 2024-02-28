RHG Enertürk ile Bellona'dan şarj istasyonu kurulumunda işbirliği

İmza töreni, RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla ile Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törenle RHG Enertürk Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Bellona bayileri önünde yer alacağı duyuruldu.

İşbirliği kapsamında RHG Enertürk, 2024'te 30'dan fazla şehirdeki 70 noktada Bellona bayileri önünde elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunu tamamlamayı planlıyor.

Ocak, Bellona'nın, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için üretimde çevre dostu malzemeler kullandığını ve çatısı altındaki tüm süreçlerin sürdürülebilir olmasını şirket kültürü olarak benimsediklerini aktardı.

Elektrikli ulaşımın da sürdürülebilirlik noktasında Türkiye ve dünyaya sağlayacağı katkının farkında olduklarını belirten Ocak, "Bayilerimizde yerini alacak olan elektrikli araç şarj istasyonları sayesinde elektrikli araç kullanan müşterilerimiz için konforlu bir deneyim yaratmak işbirliği noktasındaki en büyük motivasyonumuz. İşbirliğimizin bayilerimize ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin birçok bölgesinde konumlandık'

Alpay Beyla da çeşitlendirilmiş üretim ve faaliyet portföyleriyle Türkiye'nin birçok bölgesinde konumlandıklarını anlattı.

Yenilenebilir enerji değer zincirine katkı sağlamayı amaçladıklarına vurgu yapan Beyla, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaptığımız işbirlikleri ile 20'den fazla şehirde 'yeşil' elektrikli araç şarj istasyonlarımızda müşterilerimizle buluşuyoruz. Amacımız kısa süre içerisinde Türkiye'nin her şehrinde elektrikli araç kullanıcılarını şarj istasyonlarımızla bir araya getirerek, Türkiye'de elektrikli ulaşım ağının genişlemesine katkı sağlamak. İşbirliğimizin tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz."