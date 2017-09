Rixos, 400 milyon dolara Dubai’nin kalbine yerleşti

20 Eylül 2017

Özgür TAŞPINAR

DUBAİ - Dünyanın en gözde tatil ve iş merkezlerinden Dubai’nin merkezinde yer alan Rixos Premium Dubai, 24 Haziran’dan itibaren misafirlerine kapılarını açtı. Dubai Eye manzarasına sahip 35 katlı Rixos Premium Dubai, The Walk, Dubai Marina Mall, Mall of the Emirates gibi popüler alışveriş ve eğlence merkezleri ile kentin en işlek caddelerinden Şeyh Zayed’e yakın konumuyla öne çıkıyor. Kule şeklindeki kristal tasarıma sahip Rixos Premium Dubai, sahile en yakın otel olma özelliğini taşıyor.

Özel bir plaja sahip Rixos Premium Dubai’de, lüks ve konforun ön plana çıktığı 414 odanın yanı sıra 9 adet restoran ve bar yer alıyor. Misafirlerini Turquoise Restoran’da otantik Türk yemekleriyle buluşturan otel, gün batımı manzaralı Crystal Lounge’da keyifli bir çay ve kahve deneyimi vaat ediyor.

Tesiste dünyaca ünlü restoranlar hizmet verecek

Azure Beach ise misafirlere havuz, plaj ve açık hava lounge imkanı sağlıyor. Ayrıca otel kompleksi içinde yer alan ödüllü Luigia İtalyan Restoranı, Craft Shakes Burger Restoran ve Lock, Stock & Barrel da Rixos Premium Dubai konuklarına ziyafet ve eğlence imkanı tanıyor.

Otel, 12 ile 150 kişi aralığındaki farklı grupları ağırlayabilecek 10 adet geniş toplantı mekanıyla ziyafet ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Diamond Ballroom’da 700’e kadar misafiri konuk edebilen Rixos Premium Dubai, toplantı ve konferans salonlarında son teknoloji ekipman ile hizmet sağlıyor. Arap Körfezi manzaralı fitness merkezi Rix Gym ve geleneksel Türk hamamına sahip Natureland Spa merkezini misafirlerine sunan Rixos Premium Dubai, bu yıl içinde açılacak Rodeo Drive, Via Rodeo ve Ocean Drive mağazalarıyla da lüks alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

BAE’deki 3’üncü otelini açtı

Dubai’de Rixos Hotels portföyünü artırdıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki üçüncü Rixos’u açtıklarını ifade eden Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Bölgede her geçen gün artan çok uluslu şirketlerle birlikte Rixos Premium Dubai, avantajlı konumu ve işbirliği yaptığı önemli markalarla Dubai’de öne çıkan tesislerden biri haline gelecek” dedi.

24 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayan otele ilginin beklediklerinden daha iyi olduğunu ifade eden Tamince, günlük insan trafiğinin 4-5 bin civarında olduğunu söyledi. Rixos The Palm Dubai, Rixos Bab Al Bahr ve yeni açılan Rixos Premium Dubai ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3 bin 500 yatak kapasitesine ulaştıklarını açıklayan Tamince, Dubai’nin Türkiye’nin ardından ikinci en büyük pazarları haline geldiğini aktardı.

‘Otelciliği doluluk oranına, turizmi de kelle sayısına bakarak yapmamalıyız’

Türkiye pazarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, otelciliğin doluluk oranıyla turizmin de kişi sayısına bakılarak yapılmaması gerektiğini söyledi. Kazanılan paraya ve kişi başı harcamaların artırılmasına odaklanılması gerektiğini işaret eden Tamince, “Biz istesek yüzde 100 dolulukla da gidebiliriz. Fiyatlarımızı aşağı çekeriz odalarımızı doldururuz” dedi.

Başarıya ulaşılabilmesi için topyekun bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu ifade eden Fettah Tamince, “Otelcilik turizmin sadece bir parçası. Çevre, altyapı, enerji, ulaşım gibi birçok konu var. Başarıya ulaşabilmek için tüm bu unsurların işbirliğine ve birlikte ele alınmasına ihtiyaç var” diye konuştu. Türk turizminin ilacı ‘destinasyon yönetimi’ Çözüm olarak ‘destinasyon yönetimi’ kavramının önemine işaret eden Tamince, bu konudaki başarılı örnekler olan Dubai ve Barcelona’nın çalışmalarından söz etti.

Türkiye’nin turizmde sahip olduğu imkanlar, tarihi ve doğal güzellikleriyle rakiplerine göre hiçbir eksiğinin olmadığını aksine fazlasının bulunduğunu söyleyen Fettah Tamince, iyi bir destinasyon yönetimi politikasıyla başarılı olunabileceğini kaydetti. Rusya pazarından iyi dönüşler olduğunu ancak 2014 ve 2015 fiyatlarının gerisinde kaldıklarını da aktaran Tamince, bahsettiği destinasyon yönetimi ile iç pazarda tekrar eski günlere daha kısa sürede kavuşulmasının zor olmadığını sözlerine ekledi.

Yeni oteller Abu Dabi ve Maldivler'de

Yıl boyunca yaklaşık 1 milyon kişiyi otellerinde ağırladıklarına dikkat çeken Fettah Tamince, yeni yatırım planlarından da söz etti. Tamince, Rixos’un 2018’de Abu Dabi ve Maldivler’e de açılarak Körfez ve Asya pazarlarındaki konumunu güçlendirmeyi planladığını açıkladı. Özellikle Asya Pasifik’te büyümek istediklerini anlatan Tamince, Fransız Accor Grubu ile yaptıkları işbirliğinin bu konuda büyük sinerji yaratacağını söyledi. Accor’un şehir otelciliğinde çok güçlü olduğunu hatırlatan Tamince, 36 saatte bir otel açabildiğine dikkat çekti. Fettah Tamince, Rixos’un ise resort işletmeciliği konusunda know-how sahibi olduğunu belirterek, iki grubun işbirliğinin meyvelerini yakında almaya başlayacaklarını kaydetti.