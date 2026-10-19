Sabancı Holding'de hisse alımları: Aile üyeleri ve üst yönetimden 238 milyon liralık işlem

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Sabancı Holding'in 16 Ekim'de açıkladığı pay geri alım programının ardından, Sabancı Ailesi üyeleri Dilek Sabancı ve Serra Sabancı ile Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler ve Finans Direktörü (CFO) Mustafa Aydın, 19 Ekim'de şirket paylarında alım yaptıklarını KAP'a bildirdi.

Bildirimlerde yer alan işlemlerin tutarı, açıklanan fiyat aralıklarının orta noktaları esas alınarak yaklaşık 237,9 milyon lira olarak hesaplandı.

En yüksek tutarlı alımlar Sabancı Ailesi'nden

Serra Sabancı'nın yatırımcısı olduğu serbest özel fon, 85,20-86,20 lira fiyat aralığından 1 milyon 155 bin lira nominal değerli Sabancı Holding payı aldı. İşlemin toplam tutarı yaklaşık 98 milyon 990 bin lira oldu.

Dilek Sabancı da aynı tarihte 85,20-86,30 lira fiyat aralığından 1 milyon 155 bin lira nominal değerli hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin tutarı yaklaşık 99 milyon 87 bin lira olarak hesaplandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, CEO Kıvanç Zaimler ve CFO Mustafa Aydın da hisse aldı

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, 85,25-85,85 lira fiyat aralığından 175 bin 650 lira nominal değerli hisse alırken, işlemin toplam tutarı 15 milyon 6 bin lira oldu.

Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler de 85,25-85,95 lira fiyat aralığından 175 bin 650 lira nominal değerli hisse satın aldı. İşlemin tutarı yaklaşık 15 milyon 40 TL olarak hesaplandı.

Holding CFO'su Mustafa Aydın ise 85,30-85,80 lira fiyat aralığından 115 bin lira nominal değerli hisse için 9 milyon 826 bin 750 lira tutarında alım gerçekleştirdi.

7 milyar liralık pay geri alım programı

Sabancı Holding, 16 Ekim'de açıkladığı pay geri alım programı kapsamında geri alım işlemlerine ayrılacak fonun azami 7 milyar lira olarak belirlendiğini duyurmuştu.

Aile üyeleri ve üst düzey yöneticilerin 19 Ekim'de gerçekleştirdiği beş ayrı işlemde toplam 2 milyon 776 bin 300 lira nominal değerli hisse alımı yapıldı. İşlemlerin açıklanan fiyat aralıkları üzerinden hesaplanan toplam tutarı yaklaşık 237,9 milyon lira oldu.