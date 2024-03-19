Sapro'dan 2 milyon €'luk su arıtma sistemi

Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık ilkelerine bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Sapro, ıslak mendil üretiminde kullanılan suyun kalitesini artırmak için 2 milyon euro yatırımla ‘Ultra Saf Su Arıtma Sistemi’ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Marka, tüketicilere daha güvenli ve temiz ıslak mendiller sunarken, üretim için ihtiyaç duyulan proses suyunu filtreleyerek ürünlerinin kalitesini artırmaya devam ediyor. Avrupa Farmakopesi standartlarına uygun olarak tasarlanan yeni sistem; sudaki bakteri, virüs, mikrop ve diğer zararlı kimyasalları %99,99 oranında arındırıyor.

Sistem, ürün güvenliğini üst düzeye çıkarırken ayda 500 ton su tasarrufu yapılmasını da sağlıyor. Gıda endüstrisinde kullanılan düzeyde hijyenik su arıtma sağlayan yeni yatırımları sayesinde ürünlerinin daha da güvenli hale geldiğinin altını çizen Sapro Genel Müdürü Murat Gönül, “Yeni su arıtma sistemimiz, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık ilkelerimize olan bağlılığımızı gösteren önemli bir yatırım.

Bu sistem sayesinde, ürün güvenliğinin yanı sıra hem su tasarrufu yapıyor hem de çevreye duyarlı bir üretim sürecini benimseyerek çevreye olan etkimizi azaltıyoruz. Yeni sistemimiz ayda 500 ton su tasarrufu yapılmasını sağlıyor. Bu, hem şirketimiz hem de gelecek nesiller için önemli bir kazanç” dedi.

İnsan sağlığı için daha güvenli ıslak mendiller

Su, ıslak mendiller için en önemli bileşenlerden biri. Islak mendilde kullanılan suyun kalitesi, ürünlerin hijyen ve güvenliği açısından oldukça önemli. Sudaki bakteri, virüs, mikrop ve diğer safsızlıklar, zamanla mikrobiyolojik üreme gerçekleştirerek ürün güvenliğini tehdit ediyor ve cilt tahrişine, enfeksiyona ve hatta hastalığa neden olabiliyor.

Sapro tarafından geliştirilen yeni su arıtma sistemi, üretilen ıslak mendillerin insan sağlığı için daha güvenli olmasını sağlıyor. Yeni hijyenik su arıtma sistemi, çok aşamalı bir filtreleme sürecine sahip. Bu süreç, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini iyileştiriyor. Sistem ayrıca, kimyasal kullanmadan hat temizliği yapılmasına da olanak sağlıyor.