Savunma devleri ligine 5 Türk şirketi girdi

Türk savunma sanayisinin küresel ligdeki yükselişi sürüyor. Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketle­rinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 5 Türk şirke­ti yer aldı.

Her yıl, bir önceki yılın savun­ma satışları baz alınarak oluş­turulan listeye göre ASELSAN, Türk şirketleri arasında en üst sıradaki yerini korurken küresel sıralamada 43’üncü basamaktan 40’ıncı sıraya yükseldi. Türk şir­ketleri arasında bu yılın en dik­kat çekici gelişmesi ise ARCA Savunma’nın listeye ilk kez gir­mesi oldu. ARCA, 53’üncü sıra­dan listeye güçlü bir giriş yaptı.

ROKETSAN da 71’inci sıra­dan 64’üncü sıraya yükselerek önemli bir sıçrama gerçekleş­tirdi. Listeye daha üst sıralarda giriş yapan firmaların etkisiy­le Türk Havacılık ve Uzay Sana­yii (TUSAŞ) 47’nci sıra yerine 48’inci sırada, MKE ise 80’inci sıra yerine 81’inci sırada Türk savunma sanayisini temsil etti.

ASELSAN ilk 40’a adım attı

ASELSAN, listede 40’ıncı sı­raya yükselerek Türk savun­ma sanayisinin küresel ölçekte­ki lider şirketi olmayı sürdürdü. ASELSAN’ın savunma gelirleri 2024’teki 3 milyar 541,7 milyon dolardan 2025’te 4 milyar 463,9 milyon dolara çıkarak yaklaşık yüzde 26 arttı. TUSAŞ’ın 2025 savunma geliri 3 milyar 646,4 milyon dolar olarak hesaplan­dı. Bu rakam 2024’teki 3 milyar 151 milyon dolara göre yaklaşık yüzde 16’lık artışa işaret etti.

AR­CA’nın savunma geliri ise 3 mil­yar 4 milyon dolar olarak göste­rildi. ARCA’nın 2024 savunma geliri 653,2 milyon dolar sevi­yesindeydi. Böylece şirketin sa­vunma geliri bir yılda 4,6 katına çıktı. ROKETSAN’ın 2025 sa­vunma geliri 2 milyar 368,8 mil­yon dolar olarak hesaplandı. Şir­ketin savunma geliri 2024’te 2 milyar 4,6 milyon dolar seviye­sindeydi. Böylece savunma geli­rinde yaklaşık yüzde 18’lik artış gerçekleşti.

MKE’nin 2025 savunma geliri 1 milyar 421,4 milyon dolar ola­rak kaydedildi. 2024’te 1 milyar 209,3 milyon dolar olan savun­ma geliri yaklaşık yüzde 18 arttı.

2026 Defense News Top 100 listesinde yer alan 5 Türk şirke­tinin toplam savunma geliri 14,9 milyar dolar oldu.

Lockheed Martin yine zirvede

Defense News listesi küresel savunma pazarındaki büyümeyi de ortaya koydu. Listenin ilk sı­rasında Lockheed Martin yerini korudu. Şirketin 2025 savunma geliri 72,1 milyar dolar olarak he­saplandı. RTX 46 milyar dolar­la ikinci, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü, Northrop Grumman 37 milyar dolarla dör­düncü ve BAE Systems 36 mil­yar dolarla beşinci sırada yer al­dı. Söz konusu şirketlerin tama­mı gelirlerini artırdı.