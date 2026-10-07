Shell entegre hizmet yapısıyla filoları geleceğe taşıyor
Dünyada ilk kez 1996 yılında Türkiye’de devreye alınan Shell Taşıt Tanıma Sistemi, 30. yılında 50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araca hizmet verirken; yakıt alımından araç takip sistemlerine, yol hizmetlerinden AdBlue yönetimine uzanan entegre çözümleri bir araya getiriyor. Böylece filo yöneticilerinin planlama ve kontrol süreçleri kolaylaşıyor.
Shell & Turcas, Türkiye’de geliştirilen ve dünyada ilk kez 1996 yılında Türkiye’de devreye alınan Shell Taşıt Tanıma Sistemi’nin (Shell TTS) 30. yılını kutluyor.
Kurumsal müşterilerin yakıt giderlerini daha etkin yönetebilmesi amacıyla geliştirilen Shell Taşıt Tanıma Sistemi (TTS), merkezi faturalama, kontrol ve raporlama özellikleriyle işletmelerin yakıt operasyonlarını daha görünür ve yönetilebilir hale getirdi. Araçtan inmeden otomatik akaryakıt alımını da mümkün kılan sistem, değişen müşteri ihtiyaçları ve dijitalleşmeyle birlikte gelişimini sürdürdü.
Bugün Shell Filo Çözümleri çatısı altında araç takip sistemleri, yol hizmetleri, ödeme çözümleri ve AdBlue yönetimi gibi hizmetlerle filoların farklı operasyonel ihtiyaçlarına yanıt veren kapsamlı bir filo çözümleri ekosistemi sunuyor.
Yakıt tüketimi ve operasyonlar tek merkezde
Shell TTS, araçtan inmeden hızlı akaryakıt alımının yanı sıra filo yöneticilerine araç ve filo bazında limit belirleme, yakıt tüketimini izleme, merkezi faturalama ve çevrim içi raporlama imkânı sunuyor. Kredi Kartı ile Shell TTS hizmeti de firmaların ve KOBİ’lerin şirket araçlarının yakıt alımlarını daha esnek biçimde yönetmesini sağlıyor.
Araç Takip Sistemi Shell FiloPlatform; araçların anlık takibini, sürücü performans analizini, rota optimizasyonunu ve yakıt entegrasyon özelliği sayesinde araç bazlı yakıt tüketim verilerini tek bir dijital platformda bir araya getiriyor. Böylece filo yöneticileri yakıt verileri ile saha operasyonlarını birlikte değerlendirerek planlama ve kontrol süreçlerini kolaylaştırıyor.
Sektörde bir ilk olan ve Shell ile PTT iş birliğiyle hayata geçirilen Shell Kurumsal HGS, şirket araçlarının köprü, otoyol geçişlerinde ve otopark ödemelerinde önden bakiye yüklemeye gerek kalmadan tek merkezden yönetilmesine olanak tanıyor. Dizel şirket araçlarının AdBlue ihtiyaçları da Shell TTS üzerinden sonradan ödeme ve çevrim içi raporlama avantajlarıyla karşılanabiliyor.
Shell Filo Çözümleri portföyünde ayrıca dönemsel yakıt hediye ve ödüllendirme süreçleri için Shell Pratik Kart, iş ortakları ve taşeronlarla yürütülen akaryakıt ödemelerinin tek merkezden yönetimi için Shell Partner Card ve Avrupa’daki filo operasyonlarında yakıt ile yol hizmetlerini bir araya getiren Shell Card yer alıyor.
Shell Filo Çözümleri, dijital filo yönetimi, sürüş emniyeti, tüketim analizi ve operasyonel optimizasyon alanlarındaki ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdürüyor. TTS ile 30 yıl önce başlayan dönüşüm, işletmelerin filolarını daha verimli ve kontrollü yönetmesine katkı sunarken filoların yeni nesil ihtiyaçlara uyum sağlamasına da destek oluyor.
“Veriyi karar desteğine dönüştürüyoruz”
Shell & Turcas Filo Çözümleri Direktörü Hakan Burak Güner, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Filolar için yakıt, yalnızca bir satın alma kalemi değil; maliyet, zaman, emniyet ve operasyonel süreklilikle birlikte yönetilmesi gereken önemli bir alan. Shell TTS ile başlayan yolculuğumuzda müşterilerimize araç ve filo bazında limit belirleme, tüketimi izleme, merkezi faturalama ve çevrim içi raporlama imkânı sunduk. Bugün bu deneyimi araç takip sistemleri, yol hizmetleri ve AdBlue yönetimi gibi çözümlerle genişletiyor ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. 50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araçla kurduğumuz hizmet yapısı sayesinde filo yöneticilerinin veriye dayalı kararlar almasına, operasyonlarını daha kontrollü, verimli ve kolay yönetmesine imkân sağlıyoruz.”