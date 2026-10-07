Shell entegre hizmet yapısıyla filoları geleceğe taşıyor

Shell & Turcas, Türki­ye’de geliştirilen ve dünyada ilk kez 1996 yı­lında Türkiye’de devreye alı­nan Shell Taşıt Tanıma Siste­mi’nin (Shell TTS) 30. yılını kutluyor.

Kurumsal müşterilerin ya­kıt giderlerini daha etkin yö­netebilmesi amacıyla geliş­tirilen Shell Taşıt Tanıma Sistemi (TTS), merkezi fatu­ralama, kontrol ve raporlama özellikleriyle işletmelerin ya­kıt operasyonlarını daha görü­nür ve yönetilebilir hale getir­di. Araçtan inmeden otomatik akaryakıt alımını da mümkün kılan sistem, değişen müşteri ihtiyaçları ve dijitalleşmeyle birlikte gelişimini sürdürdü.

Bugün Shell Filo Çözümle­ri çatısı altında araç takip sis­temleri, yol hizmetleri, ödeme çözümleri ve AdBlue yönetimi gibi hizmetlerle filoların farklı operasyonel ihtiyaçlarına ya­nıt veren kapsamlı bir filo çö­zümleri ekosistemi sunuyor.

Yakıt tüketimi ve operasyonlar tek merkezde

Shell TTS, araçtan inmeden hızlı akaryakıt alımının ya­nı sıra filo yöneticilerine araç ve filo bazında limit belirleme, yakıt tüketimini izleme, mer­kezi faturalama ve çevrim içi raporlama imkânı sunuyor. Kredi Kartı ile Shell TTS hiz­meti de firmaların ve KOBİ’le­rin şirket araçlarının yakıt alımlarını daha esnek biçimde yönetmesini sağlıyor.

Araç Takip Sistemi Shell FiloPlatform; araçların anlık takibini, sürücü performans analizini, rota optimizasyonu­nu ve yakıt entegrasyon özelli­ği sayesinde araç bazlı yakıt tü­ketim verilerini tek bir dijital platformda bir araya getiriyor. Böylece filo yöneticileri yakıt verileri ile saha operasyonla­rını birlikte değerlendirerek planlama ve kontrol süreçleri­ni kolaylaştırıyor.

Sektörde bir ilk olan ve Shell ile PTT iş birliğiyle hayata ge­çirilen Shell Kurumsal HGS, şirket araçlarının köprü, oto­yol geçişlerinde ve otopark ödemelerinde önden bakiye yüklemeye gerek kalmadan tek merkezden yönetilmesi­ne olanak tanıyor. Dizel şirket araçlarının AdBlue ihtiyaçları da Shell TTS üzerinden son­radan ödeme ve çevrim içi ra­porlama avantajlarıyla karşı­lanabiliyor.

Shell Filo Çözümleri portfö­yünde ayrıca dönemsel yakıt hediye ve ödüllendirme süreç­leri için Shell Pratik Kart, iş or­takları ve taşeronlarla yürütü­len akaryakıt ödemelerinin tek merkezden yönetimi için Shell Partner Card ve Avrupa’daki filo operasyonlarında yakıt ile yol hizmetlerini bir araya geti­ren Shell Card yer alıyor.

Shell Filo Çözümleri, dijital filo yönetimi, sürüş emniyeti, tüketim analizi ve operasyonel optimizasyon alanlarındaki ürün ve hizmetlerini geliştir­meyi sürdürüyor. TTS ile 30 yıl önce başlayan dönüşüm, işlet­melerin filolarını daha verimli ve kontrollü yönetmesine kat­kı sunarken filoların yeni nesil ihtiyaçlara uyum sağlamasına da destek oluyor.

“Veriyi karar desteğine dönüştürüyoruz”

Shell & Turcas Filo Çözümleri Direktörü Hakan Burak Güner, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Filolar için yakıt, yalnızca bir satın alma kalemi değil; maliyet, zaman, emniyet ve operasyonel süreklilikle birlikte yönetilmesi gereken önemli bir alan. Shell TTS ile başlayan yolculuğumuzda müşterilerimize araç ve filo bazında limit belirleme, tüketimi izleme, merkezi faturalama ve çevrim içi raporlama imkânı sunduk. Bugün bu deneyimi araç takip sistemleri, yol hizmetleri ve AdBlue yönetimi gibi çözümlerle genişletiyor ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. 50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araçla kurduğumuz hizmet yapısı sayesinde filo yöneticilerinin veriye dayalı kararlar almasına, operasyonlarını daha kontrollü, verimli ve kolay yönetmesine imkân sağlıyoruz.”