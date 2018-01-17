Sunny ‘walkman’ montajı ile başladı, elektronik devi oldu

17 Ocak 2018

KEZBAN KARABOĞA

Hikayesi çok eskilere dayanan Sunny, şimdi Türkiye’nin üçüncü büyük ‘yerli’ elektronik üreticisi. TV’de yüzde 10 pazar payına ulaşan Sunny, yılda yaklaşık 750 bin adet televizyon üretiyor. Ayrıca, Türkiye’de satılan her 10 Samsung televizyondan dört tanesi Sunny’nin Esenyurt’taki 110 bin metrekarelik fabrikasında üretiliyor.

Sunny’nin büyümesindeki temel aktörün babası Hayrettin Atmaca olduğunu anlatan Sunny Yönetim Kurulu Başkan Adem Atmaca kuruluş hikayelerini anlattı: “Babam 1988’de Ağrı’dan İstanbul’a geliyor. Tahtakale’de bir dükkân kiralıyor, bir yıl sonra bir vesiyle arkadaşı ile Çin’e gidiyorlar. Sonra Hong Kong’da SUNNY isminde bir firma buluyor, ismimiz buradan geliyor. Turgut Özal o dönemler yeni bir yasa çıkartmıştı: Türkiye’ye demonte ürün getirip montajını Türkiye’de yaptığınız zaman size vergi avantajı sağlanıyordu. Müzik seti, hesap makinesi, walkmanler hep demonte, parçalar halinde geliyor. Yaklaşık 10 kişi çalışanı vardı, ürünlerin montajını yaparlar, Tahtakale’deki dükkânda satarlardı. Bazı akşamlar eve getirirlerdi. Walkmanlerin montajını annem, amcam, babam, kardeşlerim birlikte yapardık. Bunun için o kadar müteşekkirim ki, ihtiyaçtan değil o felsefeyi bize geçirmek için bunu yaptırdı.”

Şimdi iç pazarda çok güçlü olduklarını söyleyen Atmaca, “Bu yıl 850 bin adet televizyonun altında olmayız” dedi. İşlerinin yüzde 80’inin televizyon olduğunu anlatan Atmaca, “Üretimimizin yüzde 25-30'u Samsung’a ama bunu atıl kapasitemde yapıyorum. Kendi üretimimizi markamız AXEN ile yapıyoruz. Biz televizyoncuyuz ama elektrik süpürgesi, küçük ev aletleri ve modül üretimi ile birlikte dört ana grupta üretim yapıyoruz” diye konuştu. Türkiye’de televizyon pazarının yenileme pazarına dönüştüğünü vurgulayan Atmaca, “Televizyon akıllandı, kendisi görüntü kaynağı oldu. İhtiyaçtan ziyade zevk nedeniyle değiştiriliyor” dedi.

Ar-Ge’de 40’a yakın mühendis istihdam ettiklerini, her altı ayda bir yeni ürün geliştirdiklerini anlatan Atmaca, şunları anlattı:“ Sağlık alanında yeni ürünleri araştırıyoruz. Laboratuvarlarda kullanılacak bir cihaz üzerinde çalışıyoruz. ‘Bulduk’ diyeceğimiz bir ürün olacak.”

Bakan odasında yerli TV yok, pazara yabancı hakim

Türkiye’nin televizyon üretimi konusunda dünyadaki en güçlü ülkelerden birisi olduğunun altını çizen Atmaca, “Türkiye’de yılda 20 milyona yakın televizyon üretiliyor. Yabancı markaların yüzde 50’ye yakın pazar payı var. Bu ayıptır. Evleri geçtim, devlet kurumlarına gidelim; hangisinde Arçelik, Vestel, Sunny göreceksiniz? Bakanların makam odalarında LG’ler var. Bunun neresi normal? Türkiye, yabancı markalar ile aynı kalitede, aynı teknolojide televizyon üretebiliyor” diye konuştu. 1979’da 10 bin adet üretimle işe başladıklarını anlatan Atmaca, “Babam, 10 bin televizyon satarken 2 milyon televizyon üretecek yatırımı yapmış. Bugün plastik çerçeve, straforumu, elektronik kartlarımı, montajımı kendim, üretiyorum. Biz televizyonu yüzde 100 yerli üretiyoruz” dedi.

Atmaca: ‘New York 5. Cadde'de bir Jumbo açma hayalimiz var!’

Atmaca, “Türkiye’nin en büyük miraslarından bir tanesi, çatal bıçak gibi ev ürünleri markası Jumbo’nun eski sahibi Minas Çolak satmayı düşünüyordu 2013 yılında Karaca ailesi ile birlikte aldık. Türkiye’de 47 yılında üretilen yerli bir marka. Markaya sahip çıkmak ortak hedefimiz. Aldığımızda sadece 1 mağazası vardı şimdi 40’a yakın mağazamız var, hızla artıyor. İran ve Azerbaycan’da mağaza var, orta vadede planımız Jumbo’yu Ortadoğu’da da Türkiye’deki gibi bir konuma getirmek. Hayalimiz 5. Cadde'de bir Jumbo açmak” diye konuştu.