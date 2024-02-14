TAV Havalimanları’ndan 1,3 milyar avro ciro

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, 2023’te cirosunu yüzde 22 artırarak 1,3 milyar avroya çıkardı. Bu yıl 100 ila 110 milyon yolcuya ulaşmayı bekleyen TAV, 2025 yılına yönelik beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “2023’te 96 milyon yolcuya hizmet sunarak yılı 2022’nin yüzde 22, 2019’un da yüzde 7 üstünde kapadık. Görece daha sıcak geçen kış mevsimi dolayısıyla 2023’ün dördüncü çeyreğinden bu yana trafik artışı görmeye devam ediyoruz.

Büyümeyi bileşenlerine ayırdığımızda daha kuvvetli olan dış hat yolcusunun seneyi 2019’un yüzde 13 üstünde kapadığını görüyoruz. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna dışındaki pazarlarımızın çoğu da bu ortalamanın çok üstünde büyüdü. 2019 yılına kıyasla ana pazarımız olan Almanya yolcumuz yüzde 24, Birleşik Krallık yolcumuz yüzde 58, Polonya yüzde 78 ve BAE yüzde 65 büyüdü. Türkiye dışı havalimanlarımızdan Türkiye’ye gelen yolcu sayımız da 2019’un yüzde 75 üstüne çıktı. 2023’ün Mayıs ayında sona eren seyahat yasağının akabinde Gürcistan – Rusya arası trafikte aşamalı bir geri dönüş yaşandı.

Almatı yeni dış hat terminali

Kazakistan’dan Türkiye ve Gürcistan’daki havalimanlarımıza gelen yolcu sayısı 2019’a kıyasla yüzde 116 büyüdü. Türkiye ve Kazakistan arasında kuvvetli tarihi bağlar bulunuyor. 2024’ün Haziran ayında açmaya hazırlandığımız Almatı yeni dış hat terminaliyle bu bağları daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Yeni terminalle birlikte yolcularımıza en üst düzeyde geniş bir hizmet portföyü sunmaya başlayacağız. Almatı’nın Avrupa ve Çin arasındaki stratejik lokasyonu havalimanını küresel kargo operasyonları için doğal bir merkez haline getiriyor. Dijitalleşme ve e-ticaret trendlerinin odak noktasında bulunan hava kargo trafiğinin önümüzdeki 15 yıl boyunca senede bileşik ortalama yüzde 4,1 oranında büyümesi bekleniyor. Yaklaşık 13 bin dolar büyüklüğünde kişi başı gelirle Kazakistan’ın yurt dışı seyahat talebi de giderek artıyor. Yükselen talebe cevap verebilmek için ülkenin toplam ticari uçak filosunun 2025’e kadar yüzde 45 oranında büyümesi bekleniyor. Bu tarihi dönemeçte Kazakistan’ın gelişimine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Antalya Havalimanı’ndaki yatırım programımızda yüzde 70 seviyesine geldik ve yeni terminalimizi 2025’in ilk çeyreğinde açmayı planlıyoruz. Yeni terminalin açılışıyla birlikte havalimanının yıllık kapasitesi 35 milyondan 65 milyon yolcuya çıkacak ve ticari alan büyüklüğü de varolanın üç katına ulaşacak. Yeni terminalimizde sunacağımız hizmetlerin yolcu konforunu artırmasını ve havalimanının ticari gelirlerine olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yapmakta olduğumuz yatırımların tamamlanma seviyesi de yüzde 34’e ulaştı. Bu havalimanındaki yatırım programımızın 2025 yılının sonunda sonuçlanmasını bekliyoruz.

"İtici güç olmaya devam edecek"

TAV Havalimanları’nı geleceğe taşımak için 2021’de yoğun bir yatırım programına başladık. Bu kapsamda 2025’e kadar yeni havalimanı projelerimizde 1,2 milyar avroluk altyapı yatırımı yapıyoruz. 2021 – 2025 yılları arasında Almatı satın alma bedeli, Ankara ve Antalya için ödenen peşin kiralar ve portföyümüzün diğer kısımlarında yaptığımız tüm yatırımları da alt alta koyunca yaklaşık 2,5 milyar avroluk bir toplam yatırım miktarına ulaşıyoruz. Bu muazzam büyüklükteki yatırım programı ana coğrafyamızın ve özellikle de Türkiye’nin havacılık sektörünün geleceğine olan güvenimizi gösteriyor. Küresel orta sınıfın büyümesi, şehirleşme ve e-ticaret gibi trendler öngörülebilir gelecekte havacılık sektörünün büyümesinin itici gücü olmaya devam edecek.

Yurt dışında ilk tahvil ihracımızı 7 Aralık 2023’te tamamladık. Beş yıl vadeli, 400 milyon ABD doları büyüklüğündeki tahvilimizin kupon faizi yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Tahvil ödemelerimizi avroya takasladık ve böylece avro bazında kupon faizimiz yüzde 6.87’ye indi. Yatırımcılar tarafından yüksek ilgi gören tahvilimize tam dört kat talep geldi. Küresel piyasalardaki zor koşullara ragmen son derece hızlı ve kusursuz bir şekilde icra ettiğimiz tahvil ihracımız şirketimizin sahip olduğu bilgi sermayesinin sonucu oldu.

2023’te ciromuz 2022’ye kıyasla yüzde 25 büyüyerek 1.3 milyar avroya ulaştı. FAVÖK yüzde 19 büyüyerek 385 milyon avroya ulaştı. Net kârımız ise 2022’ye kıyasla yüzde 104 büyümeyle 249 milyon oldu. Net kârımız Medine hisse satışından elde edilen 83 milyon avroluk bir kerelik kârdan ve 59 milyon avrosu yasal kayıtlara uygulanan enflasyon muhasebesi kaynaklı olan toplam 75 milyon avro tutarında ertelenmiş vergi gelirinden olumlu etkilendi. 2024 yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısının 100 ila 110 milyon arasında, ciromuzun 1,50 milyar ila 1,57 milyar avro arasında, FAVÖK’ümüzün ise 430 ila 490 milyon avro arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Ciro büyümesinin yolcu büyümesinin üstünde gerçekleşmesini öngörüyoruz çünkü 2024’ün özel yolcu salonu, bilişim ve yer hizmetleri şirketlerimiz için kuvvetli bir yıl olmasını bekliyoruz. 2022– 2025 yılları arası bileşik büyüme beklentilerimizi de yukarı yönlü revize ediyoruz. Bileşik büyümenin ciroda yüzde 14-18 arasında ve FAVÖK’te de yüzde 14–20 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Karbon salımımızı azaltma stratejimiz doğrultusunda Ankara, Bodrum ve İzmir’de toplam 18.4 MW gücünde GES kurabilmek için düzenleyici otoriteye gerekli başvurularımızı yaptık.

2021’den bu yana yürütmekte olduğumuz yatırım programımız sonucunda TAV Havalimanları’nı geleceğe taşıyacak kuvvetli bir portföy oluşturduk. Bu ağır yatırım programının tamamlanacağı 2025 yılına yaklaştıkça çabalarımızın meyvelerini de yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Birlikte bir dünya markası yaratıp geleceğe büyük bir başarıyla taşıdığımız tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.