Temiz enerjide 18 yılı geride bıraktı

Güneş ve rüzgâr enerjisi alanında uzmanlaşan Enisolar Enerji Çözümleri, 2006 yılından beri yenilenebilir enerji alanında yurt içinde ve yurt dışında hizmet veriyor. İzmir’de yenilenebilir enerji alanında çalışan ilk şirketlerden biri olduklarını söyleyen Enisolar Kurucusu Enis Fakıoğlu, bu alanda faaliyet gösteren beş büyük firmadan biri olduklarını vurguladı. Yaklaşık 50 kişilik bir ekiple çalışmalarına devam eden Enisolar’ın hedefinin özellikle yurt dışında Güneş Enerji Sistemleri (GES) ve Rüzgâr Enerji Sistemleri (RES) alanlarında büyümek olduğunu ifade eden Fakıoğlu, yurt içinde de nitelikli ve büyük çaplı projelerde tercih edilen bir firma konumuna ulaştıklarını kaydetti. 2023 yılını 20 megawatt (MW) gücünde güneş enerji sistemi kurulumu ve tüm faaliyetlerden sağlanan yaklaşık 300 milyon lira ciro ile kapatan Enisolar’ın 2024 yılı hedefi ise 50 MW GES kurulumu. Sektörün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yeni yılda hareketlenmesini beklediklerini söyleyen Fakıoğlu, “Yurt dışında RES alanında hizmet veriyoruz. RES projelerinin başlangıcı olan rüzgâr atlasını oluşturuyoruz. Türki Cumhuriyetler, Arap Yarım Adası, Hollanda ve Ukrayna’da faaliyet gösteriyoruz. Yeni dönemde Doğu Avrupa ülkelerine odaklandık. Hollanda, Dubai ve Ukrayna’daki ofislerimiz ile rüzgâra yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

“204’te yüzde 100 büyümeyi umuyoruz”

Enisolar’ın GES’lerde A’dan Z’ye hizmet verdiğini, yurt içi ve yurt dışı projelere imza attıklarını belirten Fakıoğlu, GES hizmetleri konusunda şu bilgileri verdi: “Özellikle güneş enerjisi santralleri konusunda sektördeki en eski firmalardan biriyiz. Henüz ortada endüstriyel projeler yokken biz küçük solar sistemler kurarak sektöre adım attık. 2007 yılında ise rüzgâr projelerinin ilk adımı olan rüzgâr ölçüm istasyonları kurulumu yapmaya başladık. Türkiye’de 500’den fazla, dünyada 100’den fazla meteorolojik ölçüm istasyonu kurulumu gerçekleştirdik. 2022 yılında 30 MW GES sistemi kurduk. 2023 yılında ise bir miktar geriledik ve 20 MW sistem kurduk. Ancak 2023 yılında nitelikli ve büyük projelerimizin sayısı arttı ve güncel vizyonumuz doğrultusunda ciddi ilerlemeler kaydettik. Sadece GES’te yaklaşık 200 milyon lira ciro elde ettik. 2024 yılı için şimdiden kapsamlı proje anlaşmalarımızı yaptık. 2024 yılında hem ciroda hem de kurulu güç anlamında yüzde 100 büyümeyi umuyoruz. Enisolar olarak kurduğumuz tüm sistemlerin kurulum sonrası bakım, onarım ve sistemlerin izlenmesi hizmetlerini de gerçekleştiriyoruz. Kaliteli hizmetten ödün vermiyoruz, bu da bize maksimum müşteri memnuniyeti olarak dönüyor.”

“Sektörümüzün önü açık”

Yenilenebilir enerji sektörünün dünyada ve Türkiye’de cazip ve ilgi gören bir sektör olduğunu belirten Fakıoğlu, özellikle devletin mevzuatlarda net olması gerektiğini, sektörün önünün açılması için bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesi ve hızlanması gerektiğine vurgu yaptı. Yerli ve yabancı yatırımcıların belirsizlikler içinde önünü göremediğini söyleyen Fakıoğlu, yatırımcının önünün açılması gerektiğinin altını çizdi. Yenilenebilir enerji sektörünün endüstriyel tesislerin öz tüketim projeleri ve hibrit projeler çerçevesinde hız kazandığını da vurgulayan Fakıoğlu, çok kısa bir zamanda da mesken GES’lerde yoğun bir talep yaşanacağına dikkat çekti. Enisolar’ın mesken GES kurulumunda yeni bir marka ve mesken mevzuatından uzman ekip ile yerini almak için çalışmalar yaptığını söyleyen Fakıoğlu, endüstriyel alanda elde ettikleri bilgi birikimini yaşam alanlarında da kullanacaklarını ekledi.