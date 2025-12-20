Tosyalı, yılı 9 milyar dolar ciroyla kapatacak

Holdingin 2025 yılı faali­yetlerini, üretim ağları­nı, 2026 yatırım planla­rını ve farklı ülkelerdeki kapasite artışlarını anlatan Fuat Tosyalı, bu yıl küresel ekonominin, jeopo­litik gelişmeler ve ticaret politi­kalarındaki belirsizliklerin etki­si altında kaldığını belirtti. Çin'in yüksek üretim rakamlarıyla dün­ya pazarlarına yaydığı arz fazla­sının, uluslararası ticarette alışıl­mış dengeleri önemli ölçüde sars­tığını söyleyen Tosyalı, ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek tari­felerin de bu tabloyu daha da kes­kinleştirerek Çin'in, ürünlerini diğer pazarlara daha yoğun şe­kilde yönlendirmesine yol açtı­ğını ifade etti. Bu durumun Tür­kiye'deki iç pazar üzerinde baskı yarattığına ve ihracatı da dolaylı olarak olumsuz etkilediğine dik­kati çeken Tosyalı, demir-çelik üreticilerinin son 2 yıldır bu şart­lar nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Tosyalı, Uzak Doğu kaynaklı haksız rekabete karşı hem iç pa­zarı hem de dış pazarları gözeten bütüncül bir milli yaklaşıma ih­tiyaç duyulduğunun altını çize­rek, yerli üreticiyi destekleyen ve rekabet ortamını dengeleyen uygulamaların kararlılıkla sür­dürülmesinin kritik önem taşı­dığını kaydetti. Geçen yılı küre­sel ölçekte yaklaşık 7 milyar dolar ciroyla tamamladıklarını anım­satan Tosyalı, "2025 için toplam ciromuzu yüzde 30'a yakın bir ar­tışla yaklaşık 9 milyar dolara ta­şımayı hedeflemiştik. Yılı, bu he­defe oldukça yakın bir seviyede bitireceğiz. 2024'te 9,12 milyon ton olan toplam üretimimizin ise 2025 sonunda 13 milyon tonu aş­masını bekliyoruz" diye konuştu.

50'ye yakın tesiste 15 milyon tonluk üretim

Tosyalı, yurt içinde oluşan Çin kaynaklı düşük fiyatlı ürünlerin yarattığı baskının kendilerini de etkilediğini, fakat kapasiteleri, üretim güçleri ve yüksek nitelik­li ürünleri sayesinde bu tür zor­lu koşulları başarıyla aştıklarını anlattı. Türkiye, Cezayir, Libya ve İspanya'da yürüttükleri yatı­rımlarla ölçek büyüttüklerini ve yüksek katma değerli çelik üre­tim kapasitelerini güçlendirdik­lerini dile getiren Tosyalı, sözle­rini şöyle sürdürdü: "Bugün 3 kı­tada, 50'ye yakın tesiste yıllık 15 milyon ton sıvı çelik üretim ka­pasitesine ulaşmış durumdayız. Sürdürülebilirlik ve ileri tekno­lojiye yaptığımız yatırımlar sa­yesinde geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 çelik üreti­cisinden biri olduk. Üretimimizi ve küresel sıralamadaki yerimizi her yıl istikrarlı bir şekilde yuka­rı taşımayı başararak, dünyanın en büyük 50 çelik üreticisi için­de bu çıkışını kesintisiz sürdü­rebilen tek şirket konumunda­yız. Son 5 yılda küresel ham çelik üretimimizi yüzde 110 artırarak uluslararası görünürlüğümüzü ikiye katladık. Bugün Avrupa'nın en büyük üçüncü çelik üreticisi ve aynı zamanda Türkiye mer­kezli en yüksek ham çelik üretim hacmine sahip şirketiz."

Tosyalı, 6 Şubat 2023'teki Kah­ramanmaraş merkezli deprem­lerin yarattığı zorluklara rağmen açılışını gerçekleştirdikleri Tos­yalı Demir Çelik İskenderun Te­sisi'nde adım adım tam kapasite­ye ulaştıklarını, Tosyalı Cezayir komplekslerinde ise ikinci Doğru­dan İndirgenmiş Demir (DRI) te­sisleri başta olmak üzere yeni ya­tırımlarını devreye aldıklarını bil­dirdi. Bu yeni yatırımlarının, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine daha fazla ürün tedarik edebilmelerini mümkün kılacağını ve sektördeki konumlarını önemli ölçüde güç­lendireceği değerlendirmesinde bulunan Tosyalı, ürün gamlarının katma değerinin artması ve düşük karbon emisyonlu yeşil çelik üre­timindeki ilerlemelerinin, küresel rekabetçiliklerini daha da pekişti­receğinin altını çizdi.

İspanya'da üretim 12 kat arttı

İspanya'nın önde gelen çelik boru üreticilerinden STS şirketinin satın alınmasının ardından uyguladıkları verimlilik programlarıyla üretimi ilk aşamada 12 kat artırmayı başardıklarına dikkati çeken Tosyalı, toplamda son 5 yılda gerçekleştirdikleri yatırımların toplamının 6 milyar doların üzerinde olduğunu ve bunun büyük kısmını sürdürülebilirlik eksenli projelerin oluşturduğunu belirtti. Tüm faaliyetlerini uzun vadeli stratejik planlar doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizen Tosyalı, konjonktürel olarak değerlendirilen uluslararası ekonomik ve ticari gelişmelerin bir kısmını önceden görerek buna göre aksiyon aldıklarını söyledi. Küreselleşmenin bir noktada yeniden yapılanacağını, özellikle çelik gibi stratejik sektörlerde yerel üretimin öneminin artacağını düşünerek yatırım planlarını buna göre şekillendirdiklerini anlatan Tosyalı, bu yaklaşımla Afrika'yı ana yatırım coğrafyaları olarak belirlediklerine işaret etti. Bölgede attıkları güçlü adımların bugün hala büyüyerek devam ettiğine dikkati çeken Tosyalı, gelecek 5 yıl içinde dünyanın en büyük ilk 20 çelik üreticisinden biri olma hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.