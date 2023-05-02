TÜPRAG “Çalışan Katılımı Projesi” ödülü almaya hak kazandı

Avrupa madenciliğinin öncü kuruluşu Euromines’tan TÜPRAG’a ödül geldi. Euromines tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “İş Güvenliği Ödülleri” kapsamında TÜPRAG İzmir-Efemçukuru Altın Madeni’nde 2022 yılında uygulamaya konulan “Çalışan Katılımı Projesi”, ikincilik ödülü almaya hak kazandı. Proje, yönetici ve saha çalışanlarının iş güvenliği odaklı tüm aktiviteleri tek çatı altında toplayarak İSG’de bütünsel başarıyı hedefliyor.

Organizasyon Brüksel'de düzenlendi

Avrupa metal ve mineral madenciliği endüstrisinin tanınmış temsilcisi Euromines, üyelerinin iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, azaltmak ve güvenlik kültürünü geliştirmek için sarf ettikleri önemli çalışmaları ve en iyi endüstri uygulamalarını sergilemek amacıyla “İş Güvenliği Ödülleri” organizasyonunu Brüksel’de düzenledi.

Organizasyonda, TÜPRAG’ın İzmir-Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi’nde 2022 yılında uygulamaya başladığı “Çalışan Katılımı Projesi” ikincilik ödülüne layık görüldü. Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi’nde uygulamaya konulan proje, jüri üyelerinden özellikle yaratıcılık ve etki kriterleri konusunda tam not almayı başardı.

Brüksel’deki ödül törenine katılan TÜPRAG İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Grup Müdürü Göksel Alpaslan, “Topluluğumuzda herkesin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle kazaları önlemek, riskleri azaltmak ve tüm operasyonlarımızdaki güçlü güvenlik kültürünü korumak için yenilikçi çözümlere yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Alpaslan, “Çalışan Katılımı Projesi”nin insanı önceliklendiren bir proje olduğunu vurgulayarak, “Proje genel anlamı ile yönetici ve saha çalışanlarının birlikte gerçekleştirdikleri Risk Değerlendirme, Çalışma Alanı Kontrolleri, Vardiya Öncesi İSG Eğitimleri/Konuşmaları, Görev Gözlemleri vb. iş güvenliği odaklı tüm aktiviteleri bir çatı altında toplayan, özellikle yönetici gruplarına bu anlamda hedefler tanımlayan, sahada daha çok zaman geçirerek saha çalışanlarının da katılımını teşvik eden ve İSG’de bütünsel başarıya ulaşabilmenin en önemli unsuru olarak insanı önceliklendiriyor. Bu projeye has bir yazılım da geliştirilerek tüm yöneticilerin hem kendileri hem de bölümleri ile ilgili faaliyetlerini entegre biçimde görebilmeleri de sağlanmıştır” bilgisini verdi.

Tüm işletmelerinde, uluslararası bir standart özelliği taşıyan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasının sahibi olan TÜPRAG, “iş günü kayıplı kazasız” süre istatistikleriyle Avrupa’nın en güvenli maden şirketleri arasında gösteriliyor.