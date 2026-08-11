Türk Altın İşletmeleri ve AzerGold'dan stratejik iş birliği adımı
Türk Altın İşletmeleri AŞ, Azerbaycan'ın altın madenciliği alanında faaliyet gösteren AzerGold CJSC ile genel kapsamlı iş birliği yapmak üzere görüşmelere başladığını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, söz konusu iş birliği kapsamında taraflar arasında görüşmelerin başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, iş birliği kapsamında şirket tesislerinin kapasite kullanım oranlarının optimize edilmesinin ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.
Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin sonucunda varılacak nihai anlaşmalara ilişkin gelişmelerin, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri doğrultusunda ilgili aşamalarda kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağı ifade edildi.