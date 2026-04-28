Türk Telekom ile TFF anlaştı: 2. ve 3. Lig maçları Tivibu’da
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Telekom arasındaki iş birliğiyle; Nesine 2. ve 3. Lig heyecanı Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu ile futbolseverlerle buluşacak. Anlaşma kapsamında liglerin görünürlüğünün artırılması ve kulüplerin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.
Hayati ARIGAN
Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarının Tivibu platformu üzerinden futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle duyurulan bu iş birliği kapsamında,Süper Lig’in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Kadın A Millî ve Ümit Millî Takımları’nın da yayıncısı olacak. Anlaşma, bu yıl Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıyla başlayacak. Müsabakalar, önümüzdeki 1 yıl boyunca, Türk Telekom’un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu YAAY üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, iş birliğinin kapsamı ve Türk futboluna sağlayacağı katkılar paylaşıldı. Anlaşma kapsamında liglerin görünürlüğünün artırılması ve kulüplerin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.
Törende konuşan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteklerini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini belirtti. Teknoloji birikimlerini hayatın her alanına yansıtma vizyonuyla, Türkiye’de futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ettiklerini bildiren Şahin, “Türkiye’nin ilk stadyum isim anlaşması, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri ve kulüplerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri gibi birçok ilke imza atarak spora sağladığımız katkıları her geçen gün artırmaya devam ettik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva’ya kurulmasına sağladığımız katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde üstlendiğimiz rolün en önemli örneklerinden biri oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Trendyol Süper Lig’e kazandırdık. Türkiye Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak üstlendiğimiz rol ve 5G ile Türk sporunun dijitalleşme yolculuğunu ileriye taşıma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalar, bu alandaki kararlılığımızın somut yansımalarını ortaya koyuyor. Başta Engelsiz Tribün uygulamamız olmak üzere 5G teknolojisiyle geliştirdiğimiz çözümlerle, sporda erişilebilirliği ve kapsayıcılığı güçlendiriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle Türk futbolunun gelişimine katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Yayınlar YAAY üzerinden futbolseverlerle buluşacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ise iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Süper Ligimizin teknoloji sponsoru Türk Telekom, artık Nesine 2. ve 3. Liglerimiz ile Kadın A Millî ve Ümit Millî Takımlarımızın yayıncısı olacak. Anlaşma, bu yıl Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıyla başlayacak. Müsabakalar, önümüzdeki 1 yıl boyunca, Türk Telekom’un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu YAAY üzerinden futbolseverlerle buluşacak” diye konuştu.
Alt liglerin ekonomik değeri artacak
Anlaşma ile alt liglerin ulusal yayın platformlarında yer alması kulüplerin sponsorluk gelirleri ve marka değerleri açısından önemli bir fırsat yaratması bekleniyor. Özellikle yerel kulüpler için daha geniş yayın ağı; reklam, sponsorluk ve taraftar etkileşimini artırarak ekonomik katkı sağlayacak.
Türk Telekom’un Tivibu ve Tivibu Go platformları üzerinden yapılacak yayınlar sayesinde, alt lig maçlarının erişim kapasitesinin büyümesi bekleniyor. Ayrıca Türk Telekom’un yerli sosyal medya platformu YAAY üzerinden her hafta iki karşılaşmanın canlı yayınlanmaya devam etmesi, dijital mecralarda futbol içeriklerinin çeşitlenmesini sağlayacak.