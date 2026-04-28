Türk Telekom ile TFF anlaştı: 2. ve 3. Lig maçları Tivibu’da

Hayati ARIGAN

Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarının Tivibu platfor­mu üzerinden futbolseverlerle bu­luşması için yayın hakları anlaş­ması imzalandı. Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde dü­zenlenen imza töreniyle duyuru­lan bu iş birliği kapsamında,Süper Lig’in teknoloji sponsoru Türk Te­lekom, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaş­malarının yanı sıra Kadın A Millî ve Ümit Millî Takımları’nın da yayın­cısı olacak. Anlaşma, bu yıl Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıy­la başlayacak. Müsabakalar, önü­müzdeki 1 yıl boyunca, Türk Tele­kom’un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu YAAY üze­rinden futbolseverlerle buluşacak. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ile Türkiye Futbol Federas­yonu Başkanı İbrahim Ethem Ha­cıosmanoğlu’nun katılımıyla ger­çekleştirilen imza töreninde, iş bir­liğinin kapsamı ve Türk futboluna sağlayacağı katkılar paylaşıldı. An­laşma kapsamında liglerin görü­nürlüğünün artırılması ve kulüple­rin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Törende konuşan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türki­ye’nin dijital dönüşümünün öncü­sü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteklerini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini belirt­ti. Teknoloji birikimlerini hayatın her alanına yansıtma vizyonuyla, Türkiye’de futbolun ve sporun di­jitalleşmesine ve gelişimine ön­cülük ettiklerini bildiren Şahin, “Türkiye’nin ilk stadyum isim an­laşması, akıllı stadyum projele­ri, taraftar paketleri ve kulüpler­le gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri gibi birçok ilke imza atarak spora sağladığımız katkıları her geçen gün artırmaya devam ettik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva’ya kurulmasına sağladığımız katkı, Türk futbolunun dijital dö­nüşümünde üstlendiğimiz rolün en önemli örneklerinden biri oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyo­nu’nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Trendyol Süper Lig’e kazandırdık. Türkiye Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak üstlendiğimiz rol ve 5G ile Türk sporunun dijitalleş­me yolculuğunu ileriye taşıma viz­yonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalar, bu alan­daki kararlılığımızın somut yansı­malarını ortaya koyuyor. Başta En­gelsiz Tribün uygulamamız olmak üzere 5G teknolojisiyle geliştirdi­ğimiz çözümlerle, sporda erişile­bilirliği ve kapsayıcılığı güçlendi­riyoruz. Türkiye Futbol Federas­yonu ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle Türk futbolunun gelişi­mine katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Yayınlar YAAY üzerinden futbolseverlerle buluşacak

Türkiye Futbol Federasyo­nu Başkanı İbrahim Ethem Ha­cıosmanoğlu ise iş birliğine iliş­kin yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerin­den Türk Telekom ile iş birliği­mizi daha da ileri taşıyoruz. Sü­per Ligimizin teknoloji sponso­ru Türk Telekom, artık Nesine 2. ve 3. Liglerimiz ile Kadın A Millî ve Ümit Millî Takımlarımızın yayıncısı olacak. Anlaşma, bu yıl Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşı­laşmalarıyla başlayacak. Müsa­bakalar, önümüzdeki 1 yıl boyun­ca, Türk Telekom’un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya plat­formu YAAY üzerinden futbolse­verlerle buluşacak” diye konuştu.

Alt liglerin ekonomik değeri artacak

Anlaşma ile alt liglerin ulusal yayın platformlarında yer alması kulüplerin sponsorluk gelirleri ve marka değerleri açısından önemli bir fırsat yaratması bekleniyor. Özellikle yerel kulüpler için daha geniş yayın ağı; reklam, sponsorluk ve taraftar etkileşimini artırarak ekonomik katkı sağlayacak.

Türk Telekom’un Tivibu ve Tivibu Go platformları üzerinden yapılacak yayınlar sayesinde, alt lig maçlarının erişim kapasitesinin büyümesi bekleniyor. Ayrıca Türk Telekom’un yerli sosyal medya platformu YAAY üzerinden her hafta iki karşılaşmanın canlı yayınlanmaya devam etmesi, dijital mecralarda futbol içeriklerinin çeşitlenmesini sağlayacak.