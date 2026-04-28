Ziraat Katılım “Bağımsız Kart” ile Yeşilay'a bağış aktaracak
Ziraat Katılım ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, finansal bir enstrüman olmanın ötesinde güçlü bir sosyal sorumluluk vizyonunu temsil eden “Bağımsız Kart” kamuoyuna tanıtıldı. 2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” ilan edilmesi doğrultusunda hayata geçirilen Bağımsız Kart, kullanıcıların günlük harcamalarını toplumsal faydaya dönüştüren yenilikçi bir model sunarken, aynı zamanda bağımlılıklarla mücadeleye sürdürülebilir destek sağlamayı hedefliyor.
Hamide HANGÜL
Ziraat Katılım’ın katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda geliştirdiği Bağımsız Kart, bireylerin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunarken, toplumsal fayda üretmeyi merkeze alıyor. İş birliği kapsamında kart kullanıcıları, kendilerine sunulan özel avantaj ve kampanya olanaklarından yararlanırken, aynı zamanda sürdürülebilir bir sosyal katkı modelinin de bir parçası oluyor.
Bağımsız Kart kapsamında yapılan harcamaların belirli bir kısmı, doğrudan Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele çalışmalarına bağış olarak aktarılıyor. Bu yönüyle kart, bireylerin gündelik harcamalarını toplumsal bir faydaya dönüştüren sistematik bir sosyal katkı mekanizması sunuyor.
Diğer yandan Bağımsız Kart, temsil ettiği değerlerle uyumlu şekilde özel bir kullanım altyapısına sahip olarak tasarlandı. Bu kapsamda kart; kumar ve bahis sitelerinde, ayrıca alkol ve tütün ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği iş yerlerinde kullanıma kapalı olacak şekilde yapılandırıldı. Böylece kartın kullanım alanı ile ortaya koyduğu sosyal sorumluluk yaklaşımı arasında bütüncül bir uyum sağlandı.
“Toplumsal dönüşüme destek olmayı hedefliyoruz”
Gerçekleştirilen iş birliği ve yeni ürüne dair açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” olarak anlamlandırılması vesilesiyle, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile birlikte hayata geçirdiğimiz Bağımsız Kart ürünümüz, son derece anlamlı bir amaca hizmet ediyor. Bağımlılıklarla mücadele gibi toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konuda sorumluluk almak, bizler için bir tercih değil, bir gerekliliktir” dedi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise hayata geçirilen Bağımsız Kart'ın gündelik hayatın içine taşıyan güçlü bir model sunduğunu ifade etti.