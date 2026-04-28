Ziraat Katılım “Bağımsız Kart” ile Yeşilay'a bağış aktaracak

Hamide HANGÜL

Ziraat Katılım’ın katılım banka­cılığı prensipleri doğrultusunda geliştirdiği Bağımsız Kart, bireyle­rin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunarken, toplumsal fay­da üretmeyi merkeze alıyor. İş bir­liği kapsamında kart kullanıcıları, kendilerine sunulan özel avantaj ve kampanya olanaklarından ya­rarlanırken, aynı zamanda sürdü­rülebilir bir sosyal katkı modelinin de bir parçası oluyor.

Bağımsız Kart kapsamında yapı­lan harcamaların belirli bir kısmı, doğrudan Yeşilay’ın bağımlılıklar­la mücadele çalışmalarına bağış olarak aktarılıyor. Bu yönüyle kart, bireylerin gündelik harcamalarını toplumsal bir faydaya dönüştüren sistematik bir sosyal katkı meka­nizması sunuyor.

Diğer yandan Bağımsız Kart, temsil ettiği değerlerle uyum­lu şekilde özel bir kullanım altya­pısına sahip olarak tasarlandı. Bu kapsamda kart; kumar ve bahis si­telerinde, ayrıca alkol ve tütün ürünlerinin satışının gerçekleşti­rildiği iş yerlerinde kullanıma ka­palı olacak şekilde yapılandırıldı. Böylece kartın kullanım alanı ile ortaya koyduğu sosyal sorumluluk yaklaşımı arasında bütüncül bir uyum sağlandı.

“Toplumsal dönüşüme destek olmayı hedefliyoruz”

Gerçekleştirilen iş birliği ve ye­ni ürüne dair açıklamalarda bulu­nan Ziraat Katılım Genel Müdü­rü Metin Özdemir, “2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” olarak anlam­landırılması vesilesiyle, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile birlikte ha­yata geçirdiğimiz Bağımsız Kart ürünümüz, son derece anlamlı bir amaca hizmet ediyor. Bağım­lılıklarla mücadele gibi toplumu­muzun geleceğini doğrudan ilgi­lendiren bir konuda sorumluluk almak, bizler için bir tercih değil, bir gerekliliktir” dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise hayata geçirilen Bağımsız Kart'ın gündelik hayatın içine taşıyan güç­lü bir model sunduğunu ifade etti.