Türk Telekom teknoloji gücünü yeşil sahalara taşıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) teknoloji destekçisi ve Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, yeni sezonda Türk futboluna yönelik teknoloji yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı.

Şirket, 5G'den Akıllı Stadyum projelerine, VAR'dan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne ve Engelsiz Tribün uygulamasına kadar farklı alanlardaki teknoloji çözümleriyle futbolun dijitalleşmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türk Telekom, alt liglerin ana yayıncısı olarak Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını da Tivibu ve Yaay üzerinden yayınlayarak Anadolu'daki kulüplerin ve futbolcuların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne fiber altyapı desteği

Türk Telekom, TFF ile yürüttüğü iş birliği kapsamında Türk futbolunda kullanılan teknolojilerin altyapısında da görev alıyor. Şirket, 2018'de Türkiye'de uygulanmaya başlayan VAR sisteminin stadyumlara ve TFF'nin Riva'daki merkezine kurulmasına destek verdi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi de ligde mücadele eden 20 takımın stadyumu ile Riva'daki VAR merkezine Türk Telekom'un fiber internet altyapısı ve teknoloji donanımıyla kuruldu.

Şahin: Yeni nesil teknolojileri Türkiye'ye kazandırmak için çalışıyoruz

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin teknolojik birikimini sporun dijital dönüşümüne de aktardığını belirterek, Türkiye'nin ilk stadyum isim sponsorluğundan Akıllı Stadyum projelerine, VAR'dan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne kadar birçok projede yer aldıklarını söyledi.

Futbolda kullanılan yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini ifade eden Şahin, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbola kazandırılan yeni nesil teknolojileri ülkemiz sporunun gelişimine katkı sağlayacak şekilde Türkiye'ye kazandırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk futbolunun dijitalleşme yolculuğunda öncü adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

5G ile stadyum ve yayıncılık deneyimi

Türk Telekom, 5G teknolojisini spor ve yayıncılık alanında da kullanıyor. Şirket, 2024-2025 sezonunda 5G teknolojisi üzerinden gerçekleştirilen ilk canlı TV yayın bağlantısını hayata geçirdi.

Stadyum deneyimini daha hızlı ve etkileşimli hale getirmeyi amaçlayan şirket, Engelsiz Tribün uygulamasıyla da görme ve işitme engelli taraftarların müsabakaları daha erişilebilir şekilde takip edebilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Alt ligler Tivibu ve Yaay'da

Teknoloji ve yayıncılık yatırımlarını alt liglere de taşıyan Türk Telekom, Nesine 2. Lig ve 3. Lig'in ana yayıncılığını sürdürüyor.

Karşılaşmalar Tivibu ve Yaay üzerinden yayınlanırken, Anadolu'nun farklı bölgelerindeki kulüplerin üst lige yükselme mücadelesinin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırılması hedefleniyor.