Türk Telekom ve Argela’dan 5G devrimi: Gökyüzünde dijital dönüşüm başladı

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 5G ve ötesi teknolojilerdeki yetkinliğini gökyüzüne taşıdı. İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan Argela UTM (İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetim Sistemi), mobil şebeke altyapısını hava sahası yönetimine entegre eden yenilikçi bir platform olarak öne çıktı.

Türk Telekom’un güçlü 5G altyapısı ile Argela’nın milli mühendislik gücü birleşerek, düşük irtifa hava sahasının güvenli ve gerçek zamanlı yönetilmesini mümkün kılıyor. Çözüm, GSMA destekli CAMARA API projesinin en başarılı örnekleri arasında yer alarak uluslararası paydaşların dikkatini çekti.

EHang ile stratejik iş birliği

Kongrede atılan en önemli adımlardan biri ise dünyanın önde gelen eVTOL üreticilerinden EHang ile imzalanan iş birliği oldu. Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen insansız hava araçlarının (eVTOL) Türk Telekom’un 5G altyapısı ve UTM sistemiyle entegre edilmesi hedefleniyor. Bu stratejik hamle, Türkiye’de Gelişmiş Hava Mobilitesi ve düşük irtifa ekonomisinin önünü açacak.

İstanbul’dan Kapadokya’ya 5G kontrollü uçuş

Platformun denemelerinde İstanbul’daki UTM merkezinden Kapadokya’daki insansız hava aracı başarıyla kumanda edildi. Bu test, 5G şebeke kabiliyetlerinin hava trafik yönetiminde ölçeklenebilir ve güvenli bir altyapı sunduğunu ortaya koydu.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, milli teknoloji hamlesini gökyüzüne taşıdıklarını vurgularken, Argela CEO’su İsmail Emanet de Türkiye’nin akıllı kentsel mobilite dönüşümüne öncülük ettiklerini ifade etti.