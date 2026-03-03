Türk Telekom’dan 5G hamlesi: "Herkes İçin 5G" vizyonu dünya sahnesinde

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, 1 Nisan itibarıyla başlayacak 5G dönemine güçlü fiber altyapısı ve milli teknoloji ekosistemiyle hazırlanıyor. Şirket, 2026 Ocak sonu itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 539 bin kilometreye çıkarırken, 5G’nin temel yapı taşı olan fiber bağlantılı baz istasyonu oranını yüzde 60 seviyesine yükseltti. 5G frekans ihalesinde mobil stratejisiyle uyumlu sonuçlar elde eden Türk Telekom, abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör konumuna ulaştı.

30,8 milyon mobil abone

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verilerine göre 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla 30,8 milyon mobil aboneye ulaşan Türk Telekom, mobil numara taşıma pazarında liderliğini sürdürdü. Şirket, 5G ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde kapsayıcı ve yüksek performanslı mobil deneyim sunmayı hedefliyor.

Milli teknoloji ekosistemi küresel arenada

Türk Telekom, 5G’yi yalnızca bir şebeke dönüşümü değil, milli teknoloji üretiminde sıçrama fırsatı olarak konumlandırıyor. İştirakleri Argela ve Netsia’nın 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunurken; i2i Systems, P.I.Works, Plan-S ve Qubitrium ile geliştirilen çözümler GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde uluslararası paydaşlara tanıtıldı.

CEO Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken milli çözümlere odaklanıyor, 5G’ye en hazır operatör olarak ekosistemi büyütüyoruz” mesajını verdi. Türk Telekom, güçlü altyapısı ve stratejik iş birlikleriyle 5G çağında küresel rekabette iddiasını artırmayı hedefliyor.