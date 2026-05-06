Türk Telekom’dan dikkat çeken ilk çeyrek performansı! Kâr 10 milyar TL’yi aştı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk üç ayında 10 milyar 457 milyon lira net kâr elde etti.

Şirket, 2025 yılı ilk 3 aylık dönemde 6.72 milyar TL kâr açıklamıştı. Böylece kârda yüzde 56 gibi ciddi bir artış yaşandı.

Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarken, esas faaliyet kârı ise yüzde 28 arttı.Şirketin özkaynakları ise çeyreklik dönemde yüzde 4 arttı.

Şirketin açıkladığı finansal ve operasyonel sonuçlara göre; FAVÖK yıllık bazda yüzde 17,1 artarak 27,4 milyar liraya yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 42,3 olarak gerçekleşti.

Gelir büyümesine bir kez daha sabit internet ve kurumsal data öncülük ederken, BT çözümleri gelirlerindeki güçlü artış da destekleyici oldu. Sabit genişbant gelirleri yıllık bazda yüzde 17,8, TV gelirleri yüzde 15, kurumsal data gelirleri ise yüzde 28,1 arttı.

CEO Şahin: Lider konumumuzu perçinledik

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Birinci çeyrekte büyümemizi sürdürerek ve karlılığımızı güçlendirerek sağlam operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettik. Türk Telekom Grubu olarak uzun vadeli büyüme vizyonumuz ve stratejik yatırımlarımız çerçevesinde sabit imtiyazın yenilenmesi ile 5G yetkilendirme ve lansman süreçlerini başarıyla tamamlayarak ülkemizdeki lider konumumuzu perçinledik. Stratejik vizyonumuzun göstergesi olarak imtiyazı uzun vadeli olacak şekilde uzatmamız ve ülkemizin her yanına yayılan yatırımlarımız sayesinde sabit ve mobil alanda bütünleşik olarak katma değerli servisler sağlayarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. 1 Nisan itibarıyla 5G'yi Türkiye genelinde abonelerimizin kullanımına sunarak dijitalleşmede yeni bir faza geçtik. Güçlü ve yaygın fiber altyapımızla hayata geçirdiğimiz bu dönüşüm, müşterilerimizin deneyimini ileri taşırken ülkemizin dijital geleceğine önemli katkı sağlayacak. Bölgemizde artan jeopolitik risklerin olası etkilerini yakından takip ediyor; disiplinli ve proaktif yaklaşımımızla güçlü operasyonel ve finansal performansımızı sürdürmeye odaklanıyoruz."