Türk Telekom’un yerli genişbant çözümü 1,5 milyon haneyi aştı:

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Türkiye'nin dijital dönüşümüne yönelik yerli Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, yeni nesil iletişim altyapılarında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen teknolojilere odaklanıyor. Bu çalışmaların merkezindeki çözümlerden biri olan SEBA tabanlı Netsia BB Suite, Türk mühendisler tarafından geliştirilirken çalışmalar Argela'nın İzmir'deki teknoloji merkezinde devam ediyor.

Netsia BB Suite 1,5 milyondan fazla haneye ulaştı

Türk Telekom ve grup şirketi Argela tarafından geliştirilen Netsia BB Suite (Yazılım Tabanlı Genişbant Erişim Çözümü/SEBA), açık kaynak kodlu, bulut tabanlı ve donanımdan bağımsız bir mimariye sahip.

Yeni nesil fiber şebeke dönüşümünde kullanılan çözümün hane erişimi 1,5 milyonu aştı.

Netsia BB Suite ile yeni servislerin daha hızlı devreye alınması, teknoloji alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması ve kaynak kullanımının optimize edilmesi amaçlanıyor. Platformun aynı zamanda gelecekte ortaya çıkacak genişbant ihtiyaçlarına daha çevik yanıt verilmesine olanak sağlaması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük canlı SEBA uygulaması

Netsia BB Suite, üreticiden bağımsız çalışma yeteneğiyle donanım kısıtlamalarını aşmayı hedefleyen bir yapı sunuyor.

Türk Telekom'un açıklamasına göre platform, alanında dünyanın en büyük canlı SEBA uygulaması konumunda bulunuyor.

Çözüm, fiber şebekelerin dönüşümünde sürdürülebilirlik ve maliyet avantajı sağlarken, farklı üreticilere ait sistemlerin aynı platform üzerinde birlikte çalışmasına da olanak tanıyor.

Türk Telekom'un 70'in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Argela'nın İzmir'deki teknoloji merkezine gerçekleştirdiği ziyarette şirketin yerli Ar-Ge ve patent çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Şahin, Türk Telekom'un son iki yıldır milli patent başvurusunda liderliğini sürdürdüğünü, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojilerinde ise 70'in üzerinde uluslararası patente sahip olduğunu belirtti.

Şahin, “Yerli imkanlarla geliştirdiğimiz SEBA tabanlı Netsia BB Suite çözümümüzün 1,5 milyon haneyi aşması, Türk mühendisliğinin dünya telekomünikasyon ekosisteminde ulaştığı üstün seviyeyi açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Yerli 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri geliştiriliyor

Türk Telekom'un yerli teknoloji çalışmaları Netsia BB Suite ile sınırlı değil. Şahin, SEBA Netsia BB Suite, RIC ve uydu bağımsız 5G senkronizasyonu gibi yerli çözümlerle dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk Telekom'un hedefi, teknoloji birikimi ve mühendislik kabiliyetiyle Türkiye'nin teknoloji üreten ve yüksek katma değerli ürünleri ihraç eden bir güç olma sürecinde rol üstlenmek.

Netsia BB Suite uluslararası ödül kazandı

Netsia BB Suite, telekomünikasyon sektöründeki NetworkX Awards 2025'te de ödüle layık görüldü.

Yerli çözüm, “Outstanding Multi-Gigabit Fibre Access Innovation” (Multi Gigabit Fiber Erişimde Üstün İnovasyon) kategorisinde birincilik elde etti.

Türk Telekom'un 2030 hedeflerinde stratejik rol üstlenecek

Bulut bilişim teknolojileriyle sanal sunucular üzerinde çalışan Netsia BB Suite, donanım yatırım maliyetlerinin azaltılmasına ve farklı üreticilerin sistemlerinin aynı platformda çalışmasına imkân sağlıyor.

Çözümün, Türk Telekom'un 2030 hedefleri doğrultusunda hem yeni kurulan fiber hatlarda hem de mevcut altyapının modernizasyonunda stratejik rol üstlenmesi planlanıyor.

Türk Telekom ayrıca önümüzdeki dönemde yapacağı stratejik yatırımlarla Netsia BB Suite'in kapsama alanını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Yerli teknoloji İzmir'deki mühendisler tarafından geliştiriliyor

Netsia BB Suite üzerindeki çalışmalar Argela'nın İzmir'deki teknoloji merkezinde yürütülüyor.

Buradaki mühendislik ekibi çözümün geliştirilmesi, sistem entegrasyonu ve doğrulama süreçlerinin yanı sıra yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve sahaya hazırlanması üzerinde çalışıyor.

Argela ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasındaki iş birliği kapsamında gençlere staj ve kariyer olanakları da sunuluyor. Üniversite-sanayi iş birliğiyle geleceğin mühendislik yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.