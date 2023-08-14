Turkcell’den deprem bölgesine GES finansmanı
Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaralarını sarmak için Gönül Bağı Projeleri’ni başlatan Turkcell, bölgedeki desteğine sürdürülebilir kalkınma için Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) finansmanı sağlayan Financell ile devam ediyor.
Bölgedeki işletmelerin GES kurmalarını destekleyen Turkcell’in finansman alanında faaliyet gösteren iştiraki Financell, üretimin yeniden canlanması için avantajlı imkânlarla bölgeye özel “yenilenebilir enerji kredisini” hayata geçirdi.
Enerji gideri öngörülebilir hâle geliyor
Financell’in Genel Müdürü Korhan Bilek, Hatay’da depremzede iş insanlarıyla bir araya gelerek, “Güneş Enerjisi Santralleri, bölge ikliminin cömertçe sunduğu güneş ışınlarını elektrik enerjisine çevirerek firmaların üretim için ihtiyaç duydukları enerjiyi kendilerinin üretmesini sağlıyor. Böylece önemli bir üretim maliyeti kalemi olan enerji gideri öngörülebilir hale geliyor. Ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan GES projeleri, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve enerji arzının güvenilirliği için de hayati bir öneme sahip." dedi.
Katkıya devam edeceğiz
Bilek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Güneş enerjisi santrallerinin kurulumu, yatırım maliyetleri ile birlikte önemli finansman ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ülkemizi derinden sarsan depremlerden etkilenen şehirler yeniden yapılanırken, çevreye etki eden operasyonların mümkün olduğunca insan yaşamı ve sağlığına uygun tesis edilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”