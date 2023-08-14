Turkcell’den deprem bölgesine GES finansmanı

Bölgedeki işletmelerin GES kurmalarını destekleyen Turkcell’in finansman alanında faaliyet gösteren iştiraki Financell, üretimin yeniden canlanması için avantajlı imkânlarla bölgeye özel “yenilenebilir enerji kredisini” hayata geçirdi.

Enerji gideri öngörülebilir hâle geliyor

Financell’in Genel Müdürü Korhan Bilek, Hatay’da depremzede iş insanlarıyla bir araya gelerek, “Güneş Enerjisi Santralleri, bölge ikliminin cömertçe sunduğu güneş ışınlarını elektrik enerjisine çevirerek firmaların üretim için ihtiyaç duydukları enerjiyi kendilerinin üretmesini sağlıyor. Böylece önemli bir üretim maliyeti kalemi olan enerji gideri öngörülebilir hale geliyor. Ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan GES projeleri, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve enerji arzının güvenilirliği için de hayati bir öneme sahip." dedi.

Katkıya devam edeceğiz

Bilek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Güneş enerjisi santrallerinin kurulumu, yatırım maliyetleri ile birlikte önemli finansman ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ülkemizi derinden sarsan depremlerden etkilenen şehirler yeniden yapılanırken, çevreye etki eden operasyonların mümkün olduğunca insan yaşamı ve sağlığına uygun tesis edilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”