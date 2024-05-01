Türkiye Sigorta’dan, ilk çeyrekte 6 milyar TL kâr

Birol BOZKURT

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’da da işlem gören Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Toplantıda finansal rakamlarla ilgili bir sunum yapan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak; 2024 yılı ilk çeyreğinde yüzde 235 artışla 3 milyar 527 milyon TL net kâr açıkladıklarını ve net kârın önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6,5 katına çıktığını belirtti. Çakmak, beklentileri aşan performans sonuçlarına dikkat çekerek, Türkiye Hayat Emeklilik’in ise ilk çeyrekte 2 milyar 442 milyon TL net kâr elde ederek çeyrek bazında rekor kırdığını söyledi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; yılın ilk çeyreği itibarıyla şirketin öz kaynak kârlılığının yüzde 82 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Hem Türkiye Sigorta hem Türkiye Hayat Emeklilik, hayat ve hayat dışında toplamda 6,3 milyon poliçe üretimi gerçekleştirirken; BES ve OKS fon büyüklüğünü yüzde 89’luk artış ile pazar payını yüzde 21‘e yükselterek 5 milyon aktif katılımcıya ulaştı. Taha Çakmak prim üretim rakamlarını düzenli olarak artırdıklarını ve hem sektör hem de kendi rekorlarını kırdıklarını belirterek; “Bu sonuçların neticesinde sigortacılık sektöründe 2,3 milyar dolar pazar değerimiz ile halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

“Sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydettik”

Hedeflerinin 2024 yılında kasko, sağlık, yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü ve oyun kurucu olmak ve bireysel ürün gruplarında varlıklarını daha da geliştirmek olduğunu bir kez daha ifade eden Çakmak “Yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydederek 2,7 milyar TL prim üretimine ulaştık.

Türkiye Sigorta olarak en dikkat çeken büyüme oranını yüzde 1002 ile Havacılık ve yüzde 447 ile mühendislik alanında sağlarken, açık ara sektör lideri olduğumuz yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 195 artışla toplamda 7 milyar 301 milyon TL prim üretimine eriştik” dedi. Çakmak; en güçlü kaslarından biri olan kasko branşında ise yüzde 141’lik pozitif değişim ile 2 milyar 618 milyon TL’lik prim üretimi sağlarken; tarım branşında ise bir önceki yıla göre yüzde 90 büyüme sağladıklarını söyledi.

"Yatırımcılarımıza temettü ödemeye devam edeceğiz”

Yılın ilk çeyreğinde piyasa değerlerinin 2,3 milyar liraya yükseldiğini ifade eden Taha Çakmak, “Son bir yılda BIST 100 Endeksi, yüzde 206, sigorta sektröü yüzde 490 değer kazanırken, Türkiye Sigorta olarak biz yüzde 651 değer kazancıyla çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Yatırımcılarımızı desteklemeye ve temettü ödemeye devam edeceğiz” dedi.

"Stratejik varlıklarımızı teminat altına aldık"

Türkiye Sigorta olarak yangın, mühendislik, havacılık poliçeleriyle Türkiye’nin stratejik yatırımlarına ve büyük projelerine güvence sunduklarını belirten Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak şunları ifade etti: “Bireysel ürünlere verdiğimiz destek kadar ülkemiz için mihenk taşı olan Akkuyu Nükleer Santrali, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yusufeli Barajı, Türksat Uyduları, Çanakkale Köprüsü, Sakarya Gaz Sahası gibi projelerin sigortasını yapan şirket olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Petrol gaz işletmelerinden savunma sanayiye, demir çelikten rafinerilere, havacılıktan telekomünikasyona kadar çok sayıda stratejik varlığımızı teminat altına almaktan gururluyuz.”