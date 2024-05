Türkiye’deki konaklama endüstrisinin hassas misafir verileri Zecurion ile güvende!

Takip Et

Yeni nesil veri kaybı önleme (Next Generation DLP) satıcısı Zecurion, dijital çağda yaşanan mesleki dolandırıcılık sorunlarına odaklanan uluslararası araştırma "Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations" raporunun sunduğu ve konaklama sektörünün iç dolandırıcılığa karşı savunmasızlığını ortaya koyan endişe verici bulgular ışığında, çok uluslu bir otel zincirinin Türkiye’deki iştirakinin savunmasını güçlendirmek üzere devreye girdi.

Türkiye'deki bu konaklama endüstrisi iştiraki, büyük şehir merkezlerinden geçiş noktalarına ve tatil destinasyonlarına kadar yayılan geniş tesis ağıyla konaklama sektöründe etkileyici bir rol oynuyor. Toplamda 401 açık oteli bünyesinde barındıran ve 110.000'den fazla odaya sahip olan bu iştirak ayrıca, 126 otelin daha inşa sürecini yönetiyor. İstanbul, Ankara, Kapadokya, Bursa ve Antalya gibi stratejik lokasyonlarda faaliyet gösteren bu konaklama sektörü iştiraki, kritik misafir verileri ve ticari hassasiyetleri koruma konusunda Zecurion ile anlaşarak güvenlik önlemlerini güçlendirmede rakiplerinin bir adım önüne geçiyor.

Zecurion Bölgesel İş Geliştirme Direktörü Ivan Starodubtsev, turizm sektöründeki olağanüstü müşteri hizmetlerinin vurgulanması çerçevesinde hassas verilere olan bağımlılığın, siber tehditlere karşı savunmasızlık yarattığına dikkat çekerek şunları söylüyor: "Konaklama sektörü, üst düzey ve güvenli bir müşteri deneyimi sunmayı amaç ediniyor. Oteller, geniş çapta hassas müşteri verisi toplayıp analiz ederken, teklifleri optimize etme ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturma amacı güdüyor. Ancak, bu iyi niyetler aynı zamanda, konaklama işletmelerini siber suçlular için çekici hale getiriyor."

Zecurion, artan risklere karşı cevap olarak, yaygın çalışan değişiminin, olası kötü niyetli faaliyetlerin ve mesleki dolandırıcılık tehdidinin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için en son teknoloji çözümü olan Zecurion Next Generation DLP 12 (Zecurion Yeni Nesil Veri Kaybı Önleme 12) ürününü sunuyor. Bu kapsamlı paket, veri kaybına karşı 360° koruma sağlayan diğer temel işlevlerin yanı sıra ayrıntılı çalışan profilleri, personel kontrol mekanizmaları, kullanıcı davranış analizi ve gelişmiş trafik kontrol modülü ile içeriden gelen tehditlere karşı bütünsel bir yaklaşım imkânı sağlıyor.

Zecurion'un sağlam güvenlik altyapısı, müşteri otel zincirinin iç dolandırıcılık risklerini azaltıp, hassas verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini koruyan fonksiyonlarıyla, olağanüstü konuk deneyimlerini sürdürme taahhüdünde etkili bir araç olarak dikkat çekiyor. Dijital tehditlerin giderek arttığı bir çağda, Zecurion Next Generation DLP, işletmelere benzersiz bir görünürlük ve kontrol sunarak veri güvenliği alanındaki ustalığını sergiliyor. Uzaktan iş gücü yönetiminin karmaşıklığına özel olarak hazırlanmış çözümler, gelişmiş kullanıcı davranış analitiği ile birleşerek proaktif tehdit tespiti sağlıyor ve böylece, Zecurion'un veri güvenliğini olağanüstü bir seviyeye taşıma iddiasının altını çiziyor.