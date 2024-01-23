TürkTraktör, 'FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne girdi

TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonundaki lider firması olarak sürdürülebilirliği odak noktasında tuttuklarını belirtti.

Özüner, ortaya koydukları çalışmaların prestijli uluslararası kuruluşlar tarafından takdir görmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Özüner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilirlik, iklim krizinin etkileriyle birlikte Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşlarından tarım sektörü açısından da oldukça kritik bir noktada. Dünyamızın sınırlı kaynaklarını verimli kullanmak, biyoçeşitlilik ve ekosistem dengesini korumak için hepimize sorumluluk düşüyor. Sektörün lideri ve öncüsü olma sorumluluğuyla, faaliyet gösterdiğimiz her alanda yarattığımız etkiyi sürdürülebilirlik odağında değerlendiriyor, açıkladığımız kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizle süreçte aktif bir şekilde rol oynuyoruz. ‘Geleceğe Etki’ stratejimiz doğrultusunda tüm değer zincirinde sorumlu üretim prensibiyle hareket ediyor, geleceği şekillendirecek çalışmalarımızı yürütüyoruz. 70. yılımızda FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer almak da doğru yolda olduğumuzun en kıymetli göstergelerinden biri."

FTSE4Good Endeksi nedir?

Londra Borsası bünyesinde bulunan küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell tarafından oluşturulan FTSE4Good Endeks Serisi, güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamaları sergileyen şirketlerin performansını ölçmek için tasarlandı.

FTSE4Good endeksleri, sorumlu yatırım fonları ve diğer ürünleri oluşturmak ve değerlendirmek için çok çeşitli piyasa katılımcıları tarafından kullanılıyor. FTSE Russell değerlendirmeleri Kurumsal Yönetişim, Sağlık ve Güvenlik, Yolsuzlukla Mücadele ve İklim Değişikliği gibi alanlardaki performansa dayanıyor. FTSE4Good Endeks Serisine dahil olan işletmeler çeşitli çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini karşılıyor.