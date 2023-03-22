TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Kaynaklarımızı teknoloji ve bilime yatırmalıyız

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, Silikon Vadisi’nde teknoloji şirketlerini ziyaret etti. TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı üyelerinin yanı sıra çok sayıda yatırımcı ve girişimciyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yerilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dijitalleşme ve teknolojideki ilerlemenin hayatın tüm alanlarına uzanacak etkilerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Dijital altyapı yatırımlarını tamamlamalı, iş dünyamızı ve tüm toplumumuzu dijital çağın yetkinlikleri ile donatmalıyız. Kaynaklarımızı AR-GE’ye, teknolojiye, bilime, inovasyona ve eğitime yatırmalıyız. Bu amaçlar doğrultusunda, Silikon Vadisi’nde çalışan profesyonellerle, girişimcilerle ve yatırımcılarla düzenli olarak temas kurmayı, teknolojide eğilimleri ve yatırım ortamını yerinde görmeyi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojiye dayalı çözümleri ele aldı

Ziyaret kapsamında Stanford Üniversitesi’nde deprem ve teknoloji odaklı çözümlerin ele alındığı geniş katılımlı bir konferans düzenlendi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın açılışını yaptığı konferansa, Stanford Üniversitesi Jeofizik Profesörü William Ellsworth, Applied Technology Council Proje Direktörü Ayşe Hotaçsu, Stanford Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Profesörü Greg Deierlein, ve One Concern Üst Yöneticisi (CEO) Ahmad Wani konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen acı depremin bilimsel değerlendirmesini, Türkiye’de deprem riskini, depremlerin yıkıcı etkisini azaltacak mühendislik teknikleri konusunda araştırmaları, afet çalışmaları konularında teknolojiye dayalı çözümleri ele aldı.

Bunu her açıdan yaşamsal bir mesele olarak görüyoruz

Turan, konferansın açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Bilimin ışığında gerekli hazırlıkları hızla tamamlarsak, afetler başımıza geldiğinde olumsuz etkilenme seviyemiz de azalacaktır. Yeni fikirlerin, yeni araştırmaların duyulmasına aracı oluyoruz. Bir deprem ülkesi olduğumuzu unutmamak ve unutturmamak için sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Bunu her açıdan yaşamsal bir mesele olarak görüyoruz."

TÜSİAD heyeti Silikon Vadisi’nde teknoloji trendleri ve yatırım ortamı konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet üyeleri, ayrıca, Türk asıllı girişimciler, risk sermayesi yatırımcıları, Stanford Üniversitesi’nde akademisyenler ve bilim insanlarıyla buluşarak teknoloji trendleri ve yatırım ortamı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı’nın amacı...

Verilen bilgiye göre, 2017'de kurulan TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı, çoğu San Francisco bölgesinde yerleşik, 450 üzerinde yönetici, girişimci, yatırımcı, bilim insanı, mühendis ve profesyonelden oluşuyor. TÜSİAD üyesi Ayşegül İldeniz’in başkanlığını yaptığı TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı’nın amacı Türkiye’yle Silikon Vadisi arasında köprü oluşturmak, TÜSİAD’ın dijital ekonomi, sanayide dönüşüm ve girişimcilik çalışmalarına katkı sağlamak ve Türk iş dünyası olarak Silikon Vadisi’nde varlık gösterebilmek.

TÜSİAD heyetinde kimler yer aldı?

Ziyaret programı heyetinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, başkan yardımcısı Serpil Veral, yönetim kurulu üyeleri ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası eş başkanları Perihan İnci ve Çağatay Özdoğru, yönetim kurulu üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar, yönetim kurulu üyesi ve Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanı Ozan Diren, TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Başkanı Ayşegül İldeniz, TÜSİAD New York Ağı Başkanı Müjdat Altay, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, TÜSİAD Washington Temsilcisi Barış Ornarlı ve TÜSİAD Araştırma Asistanı Can Kalkavan yer aldı.