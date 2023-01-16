Uber'den görme engellilere büyük kolaylık

Global teknoloji platformu Uber, Blindlook iş birliği ile görme engelliler için hayatı kolaylaştıran Türkiye'deki ilk online mobilite uygulaması oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya şehirlerinde bulunan tam ve kısmi görme engelli Uber kullanıcıları, BlindLook’un ses odaklı teknolojisi “Sesli Simülasyon” sayesinde Uber uygulamasını kolaylıkla kullanabilecekler.

Uber, Beyaz Baston Haftası kapsamında, BlindLook kullanıcılarına özel bir kampanya sunuyor olacak.

Uber, BlindLook’un paydaşlarına sunduğu EyeBrand ağına katılarak, Uber Taksi yolculuğu gerçekleştirebilmek için izlenmesi gereken her bir adımı sesli yönlendirme ile görme engelli kullanıcılarına sunmayı ve şehir ulaşımını konforlu bir taksi yolculuğu deneyimine dönüştürmeyi hedefliyor.

"Engelleri kaldırmaya devam edeceğiz"

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “BlindLook ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile, görme engelliler için şehir ulaşımının önündeki engelleri kaldırabilmeyi arzu ediyoruz. Görme engelli Uber kullanıcıları, faaliyet gösterdiğimiz şehirlerde daha kolay bir yolculuk deneyimi için özgürce Uber kullanabilirler. Topluma fayda sağlamayı hedefleyerek yeni işbirlikleri hayata geçirmeye ve engelleri kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

Blindlook Kurucu Ortağı Sadriye Görece, "Büyük şehirde yaşıyorsak, bir yere yetişme telaşında taksiler imdadımıza yetişiyor. Bir görme engelliysen, etrafın taksi ile dolu olsa da onları görmediğin için bir desteğe ihtiyacın oluyor. Uber ile, taksi çağırmanın, hayata bağımsızca karışmanın önündeki engeller kalkıyor. Uber uygulaması üzerinden kimseye ihtiyaç duymadan taksiyi çağırmak, gideceğin yere sorunsuzca ulaşmak paha biçilmez bir mutluluk. Yüz binlerce görme engelli için bağımsızlığın anahtarı olan Uber'e tüm görme engelli camiası adına teşekkür ediyoruz. Kapsayıcılığını EyeBrand olarak taçlandıran Uber ile, fark yaratan işler yaratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.