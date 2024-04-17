Ülker, robotlarla verimlilik ve maliyet avantajı sağlıyor

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, şirket olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere gelişmeleri yakından takip ediyor ve üretim tesislerimizde otomasyona yaptıkları yatırımları sürdürdüklerini aktardı.

53 km yol alıyor

Bu kapsamda Gebze fabrikalarının altyapısına özel olarak hazırlanan 20 otonom mobil robotu devreye aldıkları bilgisini veren Buyurgan, ‘’Robotlar, hammadde ve ambalaj başta olmak üzere 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyor. Sisteme düşen talebin onaylanmasıyla harekete geçen robotlar malzemeyi depodan alarak, belirtilen noktaya teslimat yapmak için yola çıkıyor.

Altı asansör ve 32 kapıyla haberleşebilen robotların her biri günde 150 sefer, 53 kilometre yol yapabiliyor. Fabrikanın hamur hane, fırın ve ambalaj katında 2 kilometrelik güzergahta hareket edebiliyor. Robotlarla iş gücünün verimliliği, süreçlerin sadeleşmesi, hızlanması, maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik adına da önemli avantajlar sağlayacak’’ dedi.

20 robot 30 çalışanın işini yapıyor

Robotların, 30 çalışanın işini yaptığını aktaran Buyurgan, çalışanları daha katma değerli işleri yönlendirdiklerini, dijitalleşme ve insan kaynağının doğru kullanmayı sağladıklarını söyledi. Uzmanlık alanlarına göre eğitim alan çalışma arkadaşlarının proje sonrasında fabrikanın çeşitli hatlarına yönlendirerek makine operatörü olarak görev yapmaya başladığını belirten Buyurgan, böylece operasyonel uzmanlığı da artırma şansına sahip olduklarını bildirdi.

“Yatırımlara devam edeceğiz”

Buyurgan, ‘’Dijitalleşme ve IoT yatırımları üretimden dağıtıma, siparişten müşteri deneyimine varıncaya dek oldukça geniş bir alanda gıda sektörünü dönüştürüyor. Biz de Türkiye’nin lider gıda şirketi kimliğimizle; dijitalleşme, IoT ve yapay zekâ yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

IFC, Ülker’e 75 milyon euro kredi verecek

IFC, Ülker Bisküvi'ye, 75 milyon euro yatırım yapacağını duyurdu. IFC'nin finansmanı, Türkiye'nin deprem tehlikesi altındaki bölgeleri olan İstanbul ve Kocaeli'deki fabrikalarında yapısal iyileştirmelere olanak sağlayacak. Fon aynı zamanda Ülker'in Kazakistan'daki yan kuruluşu olan Hamle fabrikasının kaynak verimliliği ve güvenlik standartlarını iyileştirmesine de destek verecek.

Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan, "Bu anlaşma, işletme sermayesi ihtiyaçlarımızı karşılayarak rekabetçi büyümemizi destekleyecek, sürdürülebilirlikle ilişkili girişimlere daha fazla yatırım yapmamıza ve uluslararası pazarlardaki varlığımızı genişletmemize olanak sağlayacak” dedi. IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer ise "Amacımız, geçen yıl yaşanan yıkıcı depremlerin ardından, Türkiye'de olduğu kadar Kazakistan'da da sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve istihdam yaratmak” diye konuştu.