Vaillant Group Türkiye'ye 'Sürdürülebilirlik Ödülü'

17 Ekim 2017

Vaillant Group Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği "İş Yaşamında Kadın Liderliği" paneli ile Vaillant Group şirketleri arasında verilen S.E.E.D.S Ödülü’ne layık bulundu.



Dört kategoride ödüllerin dağıtıldığı organizasyonda, bu yıl yapılan 34 başvuru arasından seçilen Vaillant Group Türkiye; panele gösterilen yüksek katılım, ulusal basında çok sayıda habere konu olma ve kadın çalışan oranını artırma önceliği nedeniyle ödüle hak kazandı.



Vaillant Group Türkiye’nin Çalışanlar kategorisindeki ödülünü, düzenlenen törenle İK Direktörü Nilüfer Birdal Vaillant Group CEO’su Dr Carsten Voigtländer’dan aldı.

Adını, filizlenerek değişimi başlatma özelliği taşıyan "tohum"dan alan S.E.E.D.S Ödülleri, Vaillant Group bünyesinde iki yılda bir düzenleniyor. S.E.E.D.S organizasyonu; Çevre, Çalışanlar, Geliştirme ve Ürünler ile Toplum kategorilerinde sürdürülebilirlik yaklaşımına gösterilen katkıya ödül veriyor. Bu yarışmayla birlikte Vaillant Group; çalışana, çevreye, ürün gelişimine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirerek karlı ve dengeli bir şekilde büyümeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.

Öncelik, kadın çalışan oranını artırmak

Vaillant Group Türkiye’nin, kadınların kurumsal yaşamdaki varlıklarını ve ilham veren hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına destek olmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediği "İş Yaşamında Kadın Liderliği" panelinde, kadın kimliğinin liderliğe etkisi, ön yargılara rağmen fark yaratan kadın hikayeleri ele alındı.



Kadının aile içinde yakaladığı eğitim ve gelişim fırsatları, kurumsal ortamda kadının hayatı, kadının diğer rolleriyle kurumsal rolün etkileşimi, iş ve özel yaşam dengesi, onları başarıya götüren kişilik özellikleri, yetkinlikleri, değerleri ve erdemleri de konu başlıkları arasında yer aldı.

Vaillant Group Türkiye, panelde, bin 709 çalışanın sadece yüzde 13’ünü oluşturan 226 kadın çalışanı olduğunu belirterek, sektör geneline uyumlu olan bu oranı yeterli görmediklerini ve yükseltmek için çaba harcayacaklarını da açıkladı



Birdal, ödül töreninde yaptığı konuşmada; "Vaillant Group Türkiye İK Yönetimi olarak, çeşitlilik ve üretkenliğin devamını sağlamak, daimi olabilme yeteneğimizi korumak istiyoruz. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugün bize sorumluluk düştüğünü biliyoruz. İş dünyası içinde yer alan kadın liderler olarak geleceği şekillendirmek için gerekli değişimi yaratmaya hazırız" dedi.