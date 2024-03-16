Vakko CEO’su ofisini 26 yaşında bir gençle paylaşıyor

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Vakko, lüks giyim markası olarak 90’ıncı yılını kutladığı geçmişini L’Atelier ve Vakko Hotel & Residence gibi yeni alanlardaki iddiasıyla pekiştirmeyi hedefliyor. Vakko CEO’su Jaklin Güner, “Lüks, insan hayatına sadece ürünle değil, deneyimle de dokunuyor” derken yeni girdikleri pastane ve otelcilik işinde konseptlerini yurtdışına da taşıyacaklarının sinyalini verdi.

Güner, stratejisini “Teknoloji ile dönüşen dünyada değerlerden ödün vermeden büyümek” olarak belirlemiş. Bu yolda Vakko kendine gençleri rehber almış. Hem de lafta değil, fiili olarak… Tersine mentörlük çalışması başlattıklarını anlatan CEO Güner, gençlerin onlara öğrettiği bir süreç yaşadıklarını, kendisinin de CEO olarak ofisteki odasını 26 yaşındaki genç Zeynep ile paylaştığını anlattı. “Onlardan çok şey öğreniyoruz. Onların jenerasyonunun değerleri bizimkilerle birleştiğinde çok başarılı sonuçlara ulaşacağımızı görüyoruz” dedi.

“Lüks, tutku yaratmayı iyi bilir” ifadesini kullanan Vakko CEO’su Güner, pandemi ve onu izleyen dönemde lüksün yükselişinin altını çizdi ve bu sürecin devam edeceğini anlattı. Güner’e göre bunun en önemli nedeni sürdürülebilirlik. “5 tane ucuz ürün alacağıma 1 tane kaliteli ürün alayım ve uzun süre kullanayım” yaklaşımının sürdürülebilirlikle birebir örtüştüğünü anlatan Güner, bu trendin özellikle gençlerde lükse talebi artırdığını söyledi.

Güner, Vakko’da kadınların eşit işe eşit değil hatta daha fazla ücret aldığını söyledi ve şöyle devam etti: “Vakko olarak kadın istihdamına, kapsayıcılığa ve çeşitliliğe önem veren bir kurumuz. Genel anlamda kadınların ağırlıkta olduğu bir yapıyız. Tüm çalışanların %51’i, yöneticilerin %46’sı ve orta kademe çalışanların %52’si kadınlardan oluşuyor.”

Rezervasyon için arayan deterjanı bile soruyor

Nişantaşı'nda geçen yıl açılan Vakko Hotel & Residence Istanbul'da son bir yılda doluluk yüzde 75-80 seviyesini yakalamış. Otel, İstanbul'a gelen sanatçıların da tercihi olmuş durumda. Örneğin ünlü oyuncu Johnny Depp, doğum günü partisini burada yapmış. Daha pek çok isim var ama izin olmadığı için açıklanamıyor. CEO Jaklin Güner, lüks otelcilikte önemli bir tecrübe edindiklerini anlatarak şöyle devam etti: "Çalışanlarımız, İsviçre'de bulunan EHL Otelcilik İşletme Okulu'ndan gelen uzmanlar tarafından eğitim aldı. 30 odalı otelimizde tüm detaylar titizlikle planlandı. Müşterilerimiz de özellikle sürdürülebilirlik konusunda çok hassas, çarşafların yıkandığı deterjanı bile soruyorlar."

Sumahan’ı Vakko yapacak

Vakko, İstanbul’da Nişantaşı’nda konuklarına kişiye özel deneyimler yaşatan Vakko Hotel & Residence Istanbul’un ardından ikinci otel açılımını, Boğaz’da konumlanan Sumahan on the Water ile yapıyor. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun sürekli önünden geçtiği bu bina ile bir gönül bağı olduğunu anlatan Jaklin Güner, “Bu binanın bölgenin dokusuna uygun şekilde kalmasını istediğimiz için orayı tercih ettik” ifadesini kullandı.

Çengelköy'de, 19. yüzyıldan kalma eski bir Osmanlı fabrikasından dönüştürülen ve Boğaz’ın hemen kıyısında taş duvarları, kemerli pencereleri ve kendi özel iskelesi ile ayrıcalıklı bir yapı olarak dikkat çeken Sumahan on the Water, Vakko Hotel & Residence Sumahan olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. CEO Güner, yatırımla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu yıl yeni ve en önemli projeksiyonumuz tabii ki büyüme. Moda ve perakendenin ardından yeme - içme sektörüne yansıttığımız bu yaklaşımı, son olarak konaklama sektöründe ortaya koyduk. Lüks yaşam tarzını daha çok alana yaygınlaştırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. 2024’ün üçüncü çeyreğinde Çengelköy’deki Sumahan’ı Vakko Hotel & Residence olarak açarak bu sektördeki yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

Eşarbın köşesini elle diken bir Vakko bir Hermes

“Eşarbın köşesini elle diken bir biz varız bir de Hermes. Çünkü ne yaparsanız yapın ipek eşarbın köşesini makineyle elle dikim kadar mükemmel yapamazsınız. Şimdi bu dikimi yapan terzilerimizi bir araya getirdiğimiz bir atölye kuruyoruz. Bizim için taş baskı da çok özel. Yine taş baskı eşarp yapan sektörde bir Vakko, bir de Hermes vardır."