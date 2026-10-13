Vodafone Business ve ArkSigner’dan teknoloji iş birliği

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İlk aşama­da bağlantı hizmetiyle başlayan iş birliği, co-location ve özel bu­lut altyapısı, 7/24 siber güvenlik izleme ve yönetimini kapsayan SOC hizmetleri ile Microsoft 365 çözümleriyle genişletildi.

Böylece şirketin farklı teknolo­ji katmanlarını daha bütünleşik yönetebilmesi ve büyüyen ope­rasyonlarını desteklemesi amaç­landı. Vodafone Türkiye İcra Ku­rulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, ArkSigner’ın ihtiyaç­ları doğrultusunda aşamalı bir dönüşüm modeli oluşturdukla­rını belirterek, bağlantıdan bulut ve siber güvenliğe uzanan altya­pıyla şirketin büyüme hedefleri­ni desteklediklerini söyledi.

Ark­Signer Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kah­ramaner de iş birliğinin teknoloji altyapısını güçlendirirken ulus­lararası büyüme hedeflerini des­teklediğini ifade etti. Kahrama­ner, Türkiye’de geliştirilen dijital güven teknolojilerini daha geniş pazarlara ulaştırmayı hedefle­diklerini kaydetti.