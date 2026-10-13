Vodafone Business ve ArkSigner’dan teknoloji iş birliği
Vodafone Business, elektronik imza ve dijital kimlik doğrulama teknolojileri geliştiren ArkSigner ile teknoloji iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında ArkSigner’ın altyapısı, Metro Ethernet, veri merkezi, özel bulut ve siber güvenlik hizmetleriyle desteklendi.
İlk aşamada bağlantı hizmetiyle başlayan iş birliği, co-location ve özel bulut altyapısı, 7/24 siber güvenlik izleme ve yönetimini kapsayan SOC hizmetleri ile Microsoft 365 çözümleriyle genişletildi.
Böylece şirketin farklı teknoloji katmanlarını daha bütünleşik yönetebilmesi ve büyüyen operasyonlarını desteklemesi amaçlandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, ArkSigner’ın ihtiyaçları doğrultusunda aşamalı bir dönüşüm modeli oluşturduklarını belirterek, bağlantıdan bulut ve siber güvenliğe uzanan altyapıyla şirketin büyüme hedeflerini desteklediklerini söyledi.
ArkSigner Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kahramaner de iş birliğinin teknoloji altyapısını güçlendirirken uluslararası büyüme hedeflerini desteklediğini ifade etti. Kahramaner, Türkiye’de geliştirilen dijital güven teknolojilerini daha geniş pazarlara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.