Wi-Fi 8’i ev koşullarında test eden Avrupa’daki ilk operatör oldu

Modeme olan uzaklık ve fiziksel engeller gi­bi sebeplerle kullanıcılara yan­sıyan sinyal seviyesinin etki­lendiği alanlarda gerçek ortam testleri gerçekleştiren Türk Te­lekom, Wi-Fi 8’in veri aktarım hızında Wi-Fi 7’ye kıyasla yüz­de 25’e yaklaşan oranlarda daha güçlü bağlantı sağladığını orta­ya koydu. Wi-Fi 8’in sunduğu ye­ni kabiliyetlerden Eşit Olmayan Modülasyon için gerçek ortam testleri gerçekleştiren şirket, Wi-Fi 8 ile güçlü sinyal seviye­sine sahip akışların yüksek per­formanslarının korunduğunu ve düşük sinyal seviyesindeki akış­ların da bağlantı sürekliliğinin sağlandığını gözlemledi.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, Wi-Fi 8’in sunduğu yeni kabiliyetlerin doğruluğunu gözlemlediklerini, elde ettikleri sonuçların, gelecek nesil kablosuz bağlantı deneyi­minin potansiyelini bugünden ortaya koyduğunu kaydetti.