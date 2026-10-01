Wi-Fi 8’i ev koşullarında test eden Avrupa’daki ilk operatör oldu
Türk Telekom, geleceğin iletişim teknolojilerine yönelik yenilikçi çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi Wi-Fi 8’i çoklu cihaz mimarisinde ve gerçek ev koşullarında test eden Avrupa’daki ilk operatör oldu.
Modeme olan uzaklık ve fiziksel engeller gibi sebeplerle kullanıcılara yansıyan sinyal seviyesinin etkilendiği alanlarda gerçek ortam testleri gerçekleştiren Türk Telekom, Wi-Fi 8’in veri aktarım hızında Wi-Fi 7’ye kıyasla yüzde 25’e yaklaşan oranlarda daha güçlü bağlantı sağladığını ortaya koydu. Wi-Fi 8’in sunduğu yeni kabiliyetlerden Eşit Olmayan Modülasyon için gerçek ortam testleri gerçekleştiren şirket, Wi-Fi 8 ile güçlü sinyal seviyesine sahip akışların yüksek performanslarının korunduğunu ve düşük sinyal seviyesindeki akışların da bağlantı sürekliliğinin sağlandığını gözlemledi.
Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, Wi-Fi 8’in sunduğu yeni kabiliyetlerin doğruluğunu gözlemlediklerini, elde ettikleri sonuçların, gelecek nesil kablosuz bağlantı deneyiminin potansiyelini bugünden ortaya koyduğunu kaydetti.