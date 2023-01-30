Yazılım sektörüne geri ödemesiz 20 milyon lira hibe

Yazılım sektöründeki hızlı büyüme ve en çok kazanç elde eden sektörler listesinde ilk sıralara gelmesi sebebiyle, Türkiye için üreten ve dünyaya ihracat yapan katma değeri yüksek bilgi ve teknoloji alanındaki girişimcilere devlet tarafından geri ödemesiz hibe ve teşvikler sağlanıyor. Konusunda uzman ekiplerle girişimcilere hibe ve teşvikler alabilmeleri için hizmet verdiklerini belirten MAT Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Muhasebe Finans Uzmanı Güler Karaköse, “Amacımız devletimizin verdiği hibe ve teşviklerden firmalarımızın yararlanarak büyümesini sağlamak ve genel finansal muhasebe açısından tecrübelerimizle onlara destek olmak” dedi.

Yazılım ve tüm alt sektörlerine geri ödemesiz 20 milyon lira hibe

Tüm dünyada ve tabi ki Türkiye’de yazılım sektörü son sürat gelişmeye devam ediyor, bu hıza ayak uydurmak isteyen Türk bilişim firmalarının da maddi olarak desteğe ihtiyacı oluyor diyen MAT Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Muhasebe Finans Uzmanı Güler Karaköse, “Gelişmek, büyümek, Türkiye ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak isteyen yazılım firmaları var. Bu firmalar için devletimiz her yıl geri ödemesiz 20 milyon lira hibe ve teşvik hakkı tanıyor. MAT Danışmanlık olarak biz firmalar için Ticaret Bakanlığı Hibe Teşvik Programı kapsamında sadece yazılım değil, yazılımın tüm alt sektörleri için de geçerli olan bu hibe ve teşviklerin en güncel bilgilerini takip ederek doğru ve şeffaf hizmeti almalarını sağlıyoruz. Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blokzincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir, yeşil dönüşüm, telekomünikasyon, 5G, bulut, veri merkezi, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bu hibe ve teşviklerden faydalanabiliyor. Türkiye için üreten ve dünyaya ihracat yapan katma değeri yüksek bilgi ve teknoloji alanındaki girişimcilere, devletimizin geri ödemesiz sağladığı hibe ve teşvikleri kullanmalarını sağlayarak ülkemize katma değer üretmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Firmalara hak ettikleri hibeleri almaları için hizmet veriyoruz”

Türkiye’de kendi alanlarında ilk 5 firma arasına girmeyi hedeflediklerini belirten MAT Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Muhasebe Finans Uzmanı Güler Karaköse, “Devletimiz Türkiye’deki firmaların gelişmesi ve büyümesi için birçok hibe ve teşvik imkanı veriyor. Firmalar hibe ve teşvikle ilgili prosedürleri bilmedikleri ya da güncel bilgileri takip edemedikleri için ne yazık ki bu haklardan mahrum kalıyor. Ekip olarak kendimizi firmalarımızın ‘Uzman Doktoru’ olarak görüyoruz, doğru analizi yaparak reçetelerini yazıyoruz ve bu doğrultuda şeffaf şekilde tüm süreçlerini tamamlamış oluyoruz” dedi.

Asıl amacımız en hızlı ve doğru şekilde ihracat ve üretim yapan firmaların devletimizin hibe teşviklerinden yararlanmalarını sağlamak ve firmalarımızın büyüme aşamasında genel finansal muhasebe açısından tecrübelerimizle destek olmak. Başvuru yapmak isteyen firma ister orta ölçekli bir şirket isterse dev bir holding olsun, mali ve finansal olarak en doğru analizleri yaparak hedefleri doğrultusunda ne kadar hibe ve teşvik alabileceklerini ücretsiz olarak raporluyoruz. Hak ettikleri hibe ve teşvikler de geri ödemesiz olarak hesaplarına yatana kadar hiçbir ödeme talep etmiyoruz” dedi.

”Devlet farklı sektörler için hibe desteği veriyor”

Bilişim, gayrimenkul, sağlık turizmi, ihracat başta olmak üzere birçok şirketin alabileceği hibeden habersiz olduğunun altını çizen MAT Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Muhasebe Finans Uzmanı Güler Karaköse, “Türkiye’de her sektör devletimiz tarafından destekleniyor. Örneğin, bilişim sektörleri yıllık 20 milyon lira, yabancıya yönelik olmak üzere konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren şirketler 10 milyon lira, yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon gibi sağlık turizmine hizmet sunan şirketler 40 milyon lira Ticaret Bakanlığı veya KOSGEB'ten geri ödemesiz olarak hibe ve teşvikten yararlanabiliyor” ifadelerini kullandı.