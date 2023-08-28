Yemek Sepeti'nde 'Yaya Kurye' dönemi

Yemeksepeti'nin Yaya Kurye hizmeti, ilk etapta İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Isparta, Muğla ve Balıkesir'de uygulanacak.

Yaya Kurye'nin 1 kilometreden kısa mesafelerde kullanılması planlanıyor.

Yeni model, restoran teslimatlarının yanı sıra Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetlerinde aktif rol oynayacak ve ağırlık sınırlamalarıyla yakın mesafeli siparişlerin teslimatını sağlayacak.

Yaya Kurye modeliyle yoğun saatlerde bölgesel gecikmelerin azaltılması ve teslim sürelerinin kısalmasını sağlaması da hedefleniyor.

Part-time çalışma modeline de uygun olmasının yanı sıra Yaya Kurye modeli, ehliyet ve araç gibi kısıtlamaları kaldırarak üniversite öğrencileri için de iş imkanı sağlayacak.