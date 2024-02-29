Yerli şirket, güneş takip sistemi OxoTracker ile uluslararası arenaya açılıyor

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına artan talep, güneş enerjisi panellerinden maksimum verim elde edilmesini sağlayan güneş takip sistemlerinin önemini kritik bir noktaya taşıyor. Bununla birlikte yerli şirketler de daha yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklanarak uluslararası çapta başarılara imza atıyor. Güneş enerjisi sektöründe yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Gumbel Group, geliştirdiği OxoTracker güneş takip sistemi elektronik bileşenleriyle Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun IEC 62817 sertifikasını almaya hak kazanan ilk Türk şirketi olduğunu duyurdu. IEC 62817, güneş takip sistemlerinin tasarımı, güvenliği ve performansını onaylayan en önemli iki uluslararası standarttan biri olarak öne çıkıyor.

“Sürdürülebilir bir gelecek için çözüm ortaklarımız ve müşterilerimizle çalışmayı bekliyoruz”

Bu başarının kurumsal özgüvenlerini artırdığını söyleyen OxoTracker Genel Müdürü Yasir Herdem, konuya dair şu açıklamada bulundu: “IEC 62817 sertifikasıyla zorlu saha koşullarına cevap verecek, enerji verimini optimize edecek ve bunları yaparken en az bakım gerektirecek bir ürün ortaya çıkarma taahhüdümüzü belgelemiş olduk. Global pazarda rekabet edebilir, yüksek kalitede ve güvenilir bir ürün ortaya çıkaran ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ürünümüzde yazılım ve elektronik sistemler büyük rol oynuyor. Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bu sistemler, ürünümüzün teknolojik üstünlüğünü pekiştiriyor ve müşterilerimize en yüksek kalitede çözümler sunmamıza olanak tanıyor. Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için çözüm ortaklarımız ve müşterilerimizle çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

IEC 62817 standardı kapsamında güneş takip sistemlerine ilişkin pek çok unsurunun denetlendiğini aktaran Yasir Herdem’den edinilen bilgilere göre, IEC 62817 standardı, güneş takip sisteminin yapısal gücünü, takip doğruluğunu, güvenilirliğini ve dayanıklılığını bir dizi testle değerlendiriyor. Elektronik bileşenlerin işlevselliğinin ve dayanaklığının zorlu saha koşullarına uygunluğunun değerlendirildiği testler, sertifikasyon sürecinin en zorlu basamağını oluşturuyor.

“Güneş takip sistemleri, GES projelerinde ön koşul haline geldi”

OxoTracker Genel Müdürü Yasir Herdem, kendi ürünlerinin sertifika alma sürecine dair “OxoTracker kontrol ünitesi, 20’den fazla güvenilirlik değerlendirmesinden geçirildi. İspanya’daki ileri düzey simülasyon test laboratuvarında 6 ay boyunca fonksiyonel, UV, statik yük ve ısı altındaki deformasyon, mekanik kayma ve geri tepme, taşıma altında kontrol kabininin titreşim ve darbe testleri yapıldı. Tüm bunların sonucunda Türkiye’de IEC 62817 sertifikasyonuna sahip ilk ürün oldu” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Dünyadaki uygulamalara baktığımızda büyük çaplı GES projelerinde güneş takip sisteminin olmazsa olmaz bir ön koşula dönüşmeye başladığını görüyoruz. Bu yaklaşım, Türkiye’de henüz anlaşılmaya ve sindirilmeye başlandı. Artık bizim yatırıcılarımız da projelerinde daha hızlı geri dönüşünü sağlamak ve daha fazla enerji üretmek için güneş takip sistemlerine meylediyorlar. Biz de OxoTracker ürünümüz vasıtasıyla yatırımcılarımız için güçlü bir alternatif oluşturuyoruz. Gelecekte bu kültürün yaygınlaşmasına öncülük eden şirketlerden biri olacağımıza inanıyoruz.”

“Uluslararası pastadan pay almak için sertifika şart”

Güneş takip sistemlerinin enerji depolama projelerine eklemlendiğinde kusursuz sonuçlara ulaşılabileceğini vurgulayan OxoTracker Genel Müdürü Yasir Herdem, “Depolama pazarının da hızla büyüdüğünü hesaba kattığımızda ürünün geleceğinin çok parlak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Halihazırdaki araştırmalar, 2023’ü 9,22 milyar dolar değerle kapatan güneş takip sistemleri pazarının 2024’te 10 milyarı aşacağına işaret ediyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca yükselmesi beklenen bu ivmedeki pastadan pay almanın yegane yolu uluslararası sertifikasyonlara sahip olmaktan geçiyor. Biz de Türkiye ile sınırlamadığımız vizyonumuzla global çapta büyümek için bütün zorluklarına rağmen sertifikasyon almak için var gücümüzle çalıştık. Bunun meyvelerini yakında birlikte toplayacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni projeleri yavaşlatan bürokratik engeller kaldırılmalı”

Türkiye’nin stratejik konumu ve zengin doğal kaynakları sayesinde yenilenebilir enerji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen OxoTracker Genel Müdürü Yasir Herdem, yerel sektöre dair şu yorumda bulundu:

“Yenilebilir enerji alanında dünyada önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye, halen potansiyelini onlarca kat artırabilecek bir konumda. Dolayısıyla yenilenebilir enerji projelerinin uygulanmasını yavaşlatan bürokratik süreçlerin azaltılması elzem diye düşünüyorum. Enerji altyapısının, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiye cevap verecek şekilde güçlendirilmesi de olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Teknolojinin yapay zeka ile atılım yaptığı bir dönemde halen kapasite kısıtı ve teknik engelleri konuşuyor olmamız, içimize sinmiyor. Bunların rahatlıkla aşılabileceğine inanıyorum.”

“Yenilenebilir enerjiye dair kitaplarla yayın dünyasındaki yerimizi aldık”

Serbest ve rekabetçi bir piyasa ortamının oluşturulmasının yenilenebilir enerji sektörünün daha hızlı büyümesine yardımcı olabileceğini aktaran Yasir Herdem, “Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında Ar-Ge çalışmalarına daha fazla yatırım yapılmalı. Paydaşlarımız, hedeflerinin ilk sırasına uluslararası başarıyı koymalı. Biz de ‘bulanlar, hep arayanlardır’ mottosuyla süratle çalışmaya devam ediyoruz.”

OxoTracker Genel Müdürü Yasir Herdem, 2024 ajandalarını şu sözlerle paylaştı: “Türkiye’de güneş santralı kurulumlarına hız kesmeden devam ederken, şirketimizin yurt dışı açılımının köşe taşlarından olan Romanya’daki faaliyetlerimizi artıracağız. Ayrıca, dijital güneş sihirbazı adını verdiğimiz dijital B2B platformu Solarbaz’ı yeni modüllerle güçlendirmeyi ve güneş pazarının kullanımına açmayı hedefliyoruz.”