Yeşil dönüşümle ticaret yeniden şekillenecek

Sanayi devrimiyle dünya ekosisteminde başlayan kötü gidişatın 21. yüzyılda alarm vermesiyle küresel anlamda sürdürülebilirlik teması ekonomilerin neredeyse bütün alanlarında ön plana çıktı.

Yeşil dönüşümün eşiğindeki dünya ekonomisinde yatırımlar da sürdürülebilir alanlara kaydı. Yenilenebilir enerji kapsamında artan ürün talebi piyasaları arz konusunda genaişlemeye yönlendirirken, söz konusu yatırımların finansmanının rekabetçi olması açısından yeşil bankacılığın piyasada oynadığı rol günden güne güçlenmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, Avrupa Birliği’nin “Yeşil Mutabakat” adını verdiği yeni yeşil dönüşüm politikasının sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye tüm sektörlere “karbon nötr bir ekonomi” modeli sunduğunu belirterek, bu durumun ticareti de yeniden şekillendireceğini ifade etti.

İklim değişikliğinin ülke özelinde de büyük riskler getirdiğini ve dolayısıyla hükümet tarafından da oldukça önemsendiğini aktaran Akten, “Bu çerçevede ülkemizde olan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik teşvikler, TOGG gibi bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından ön ayak olunan girişimler bu konunun bizler için hayati önem taşıdığının göstergesi” değerlendirmesinde bulundu.

Akten, bu kapsamda ülkeler ve şirketlerin belirlenen karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşabilmeleri için geleneksel uygulamaların çok ötesine geçmeleri gerektiğini vurgulayarak, “AB’nin yeni büyüme stratejisinde öngördüğü çevresel sorunlar, iklim değişikliği ile mücadele ve emisyon azaltımı için oluşturduğu Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) gibi tedbirlerin, en önemli dış ticaret ortağı AB bölgesi olan Türkiye gibi ülkelerin ekonomisi için ciddi bir risk unsuru ve iyi yönetilebildiği durumda ise bir fırsat olarak ortaya çıktı” dedi.

200 milyar liralık finansman sözü

Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA’nın 2025’e kadar 300 milyar euroluk sürdürülebilir finansman sağlama hedefi olduğunu dile getiren Akten, Garanti BBVA olarak 2025 yılına kadar sürdürülebilir dönüşüm için 200 milyar liranın üzerinde finansman taahhüdü verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar müşterilerinin ihtiyaçlarına göre 50’den fazla sürdürülebilirlik temalı ürün ve hizmet oluşturduklarını belirten Akten, “Türkiye’de ilk kez uygulanan Yeşil Kredi ve Cinsiyet Eşitliği Kredisi yapısı, enerji verimliliği yüksek binaları desteklemek amacıyla geliştirdiğimiz Türkiye’nin ilk yeşil konut kredisi uygulaması olan ‘Yeşil Konut’ ürünümüz alanında ilk olması sebebiyle öne çıkıyor.

Bireysel müşterilerimize alışveriş kredisi üzerinden kolayca kullanım imkanı sağladığımız Çatı Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) ve Çevreci Bina Yalıtım kredimiz bulunuyor. 2014 yılından beri proje finansmanı faaliyetlerimiz kapsamında yeni elektrik üretimi yatırımlarına sağladığımız toplam finansman tutarının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirdik" diye konuştu.