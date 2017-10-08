YİTAL kritik öneme sahip teknolojileri üretecek

08 Ekim 2017

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, "YİTAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanıyla şirketleşen, TÜBİTAK Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YİTAL'in 1983 yılında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) kapsamında yarı iletken teknoloji alanlarında araştırma yapmak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Ergin, söz konusu laboratuvarın halen TÜBİTAK Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

Ergin, YİTAL'in, Türkiye'nin yarı iletken teknolojilerinde sahada kullanılmak üzere tümdevre üretimi yapılan tek merkezi olduğuna dikkati çekerek, "800 metrekarelik laboratuvarımız tümdevre üretimi için gerekli olan tümdevre tasarımı, maske üretme, pul işleme, pul üzerinde test, kılıflama, devre testi ve yaşlandırma süreçlerinin tümünün gerçekleştirilmesini sağlayan altyapıya sahip." diye konuştu.

"Kimlik kartları YİTAL tasarımı"

TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) geliştirilen kripto cihazları milli algoritma içeren kripto tümdevrelerinin, 1999 yılında ilk kez YİTAL'de tasarlanıp Türkiye'de üretildiğini anımsatan Ergin, "YİTAL tasarım ekibi, sayısal tümdevre tasarımındaki yoğun tecrübesini ve güvenli devre tasarımı bilgisini bir arada kullanarak, Türkiye'nin ilk Milli Akıllı Kart Tümdevresi'ni de tasarladı ve tasarlanan tümdevreler kimlik kartların kullanıma sunuldu." ifadesini kullandı.

Ergin, Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) temel mühimmatı olan Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ve ATAK helikopterlerinde kullanılan Cirit gibi füze sistemlerinin arayıcı başlıklarında kullanılan yarı iletken detektörlerin, YİTAL'de geliştirilen fotodetektör teknolojisiyle üretildiğini ve bu sayede söz konusu detektörlerin yerli üretimle savunma sanayi firmalarının kullanımına sunulduğunu söyledi.

"YİTAL AŞ'nin sermayesi 17,5 milyon lira"

Yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlarla ilgili faaliyet göstermek amacıyla, yüzde 51'i ASELSAN'a, yüzde 29'u TÜBİTAK'a ve yüzde 20'si Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na ait olmak üzere "YİTAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurulduğu aktaran Ergin, şirket sermayesinin 17 milyon 462 bin 500 lira olduğu ve kuruluşunun tescil edildiğini kaydetti.

Ergin, YİTAL'in ticari bir şirket olarak "güvenilir yarı-iletken üretimevi" statüsünde yoluna devam etmesinin hedeflendiğinin altını çizerek, "Şirketin TÜBİTAK Gebze kampüsünde kurulacak fabrikasında, ilk aşamada ülke için kritik öneme sahip teknolojilerdeki üretim proseslerinin geliştirilmesi öngörülüyor ve dönüölçer/ivmeölçerlerin, soğutmasız kızıl-ötesi detektörler, radar işaret işleme devreleri ve milli mikroişlemcilerin üretilmesi planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA