Yurt dışı pazarlarda en çok ilgi gören Türk ürünleri açıklandı

Türkiye, ihracatta vites yükseltmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan edinilen verilere göre, ülkemiz 2024’ün ilk 4 ayında bile yaklaşık 38 milyar dolarlık ihracata imza atarken, bu ivmenin son dönemdeki lokomotiflerinin başında e-ticaret geliyor. Öyle ki Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Potansiyel E-İhracat Pazarları Raporu”na göre, e-ihracatın ülkemizin genel ihracatı içindeki payının yüzde 10’a çıkarılması hedefleniyor.

Bu hedefi destekleyen etkinlikler ise yeni işbirliği ve fikirlere kapı açarak uluslararası arenada rekabet avantajı kazandırıyor. Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu (UTEP) de İstanbul’daki Haliç Üniversitesi’nde “Sınır Ötesi E-Ticaret Konferansı” düzenledi. Etkinlikle, iş dünyasının sınırları aşan e-ticaretin gücünü ve geleceğin ticaret trendlerini keşfetmesi, ihracatta teknolojinin ve e-ticaretin öneminin anlaşılması hedeflendi.

“Ülkemizin kilogram başı ihracatını artıracağız”

Ülkemize ve insanlığa fayda ekseninde hizmet eden tüm yapılarla birlikte çalışmak ve değer üretmek amacıyla kurulan UTEP’in Genel Başkanı Sami Bektaş etkinliğe dair, “Bugün, ülkemizin geleceği için önemli bir adım atıyoruz. E-ticarete dair her şeyi konuşmak için Haliç Üniversitesi'nde bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içinde, yerli ve milli duygularımızla güçlenmiş olarak, teknolojiyle donatılmış ürünlerimizi dünya pazarlarına sunmak konusunda kararlıyız. Ülkemizin ekonomik büyümesine ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Kilogram başı ihracat miktarını artırarak ülkemizi daha da ileriye taşıyacak, devletimizi muassır medeniyet seviyesine çıkarma hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Etkinliğin moderatörü EYTSOFT Kurucusu ve UTEP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Güngör de şu değerlendirmede bulundu: “Bugün Haliç Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte moderatörlük yapmak benim için büyük bir onur. Teknolojinin hayatımızın her alanında ne kadar kritik olduğunu bir kez daha görmek ve bu alandaki yenilikleri tartışmaktan büyük heyecan duyuyorum. Teknolojiyi ticaretin merkezine yerleştirme vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu değerli etkinlik için katılımcılara, organizasyon ekibine ve sponsorlarımıza teşekkür ederim. Birlikte geleceğin teknoloji trendlerini tartışmak ve bu alandaki potansiyeli keşfetmek için sonraki etkinliklerde buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz.”

Çevre dostu projeler konuşuluyor

Etkinliğin sponsorları arasında yer alan Mod Tasarım’ın Sahibi Ercan Sicim de düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Bu heyecan verici etkinlikte e-ticaret trendlerini ve geleceğini tartışıyoruz. Sektörün öncü isimlerinin ilham dolu paylaşımlarını dinliyoruz. Çevre dostu ve insan odaklı iç mekan projeleri ve ürünleriyle çalışan mutluluğunu ve verimini artırıyoruz. Ayrıca, e-ticaret platformunda sürdürülebilir ürünlerle çevreci yaklaşımımızı geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Turkish Export Center CEO’su Faruk Tok, “Bu tür platformların ihracatımız için sunduğu fırsatlar sayesinde, Türk ürünlerinin global pazarlardaki varlığını güçlendiriyoruz. E-ticaret ve dijital dönüşüm, ülkemizin ihracat potansiyelini artırmanın yanı sıra uluslararası alanda rekabet edebilirliğimizi de önemli ölçüde yükseltiyor” dedi.

TADİF CEO'su Murat Altınel de “Bu platformlar, yerel üreticilerimizin küresel pazarlara açılmasını kolaylaştırarak, Türkiye'nin dış ticaret hacminin artmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

“Farklı sektörlerdeki şirketler için önemli bir zemin oluşturuyor”

Trendyol Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kurtuluş ise “Almanya ile başlayan yurt dışı açılımı Azerbaycan, Körfez Ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarlarında Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturarak devam ediyor. Bugün tamamı Türkiye’de üretilen ürünler, Azerbaycan’dan Körfez ülkelerine çok geniş bir coğrafyada kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Yurt dışı pazarlarda en çok ilgi gören Türk ürünleri ise tişört, gömlek, elbise, sneaker ve pijama takımı oldu. Şubatta en çok e-ihracat yapan şehirler sıralamasında İstanbul başı çekerken, onu sırasıyla Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Denizli, Aydın, Mersin ve Antalya takip etti” dedi.

ELBEE Kurucusu Seydi Kaya da etkinliğe ilişkin, “Heyecan ve keyifle hazırladığımız özel tasarımlarımızı, bu tür etkinliklerde sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Dünyada e-ticaretin önemi her geçen gün artıyor. Bu alanda da aktif olarak yerimizi almak istiyoruz. Verimli ve başarılı bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmeyi borç biliriz” sözlerini kaydederken, Ovesis CEO'su Eser Memişoğlu, OvesAr gibi artırılmış gerçeklik teknolojilerinin ticareti geliştirmek ve ihracatı artırmak için büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu tür etkinliklerin sanayiciler ile teknoloji şirketlerinin buluşması için son derece kritik bir zemin hazırladığını belirtti.

Alibaba.com İş Geliştirme Müdürü Kubilay Gençkan, Lonca Global Türkiye CEO’su Yusuf Altanhan ve Happy Center CEO’su Yavuz Altun’un katıldığı panelin moderatörlüğünü Mustafa Güngör üstlendi. Panelde konuşan Yavuz Altun, “Memnuniyetle belirtmek isterim ki artık Türkiye'nin her köşesine ürünlerimizi ulaştırıyoruz. İl, ilçe, köy veya kasaba demeden, her yerde müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Teknolojiyi en etkili şekilde kullanarak müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına geniş ürün yelpazemizle cevap veriyoruz” ifadelerini kullandı.