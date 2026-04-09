Ziraat Bankası’nda Alpaslan Çakar görevine devam ediyor

Dün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanlığı görevini de yürüten Alpaslan Çakar’ın genel müdürlük makamındaki görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Bankanın üst yönetimindeki bir diğer kritik değişiklik ise yönetim kurulu başkanlığı seviyesinde yaşandı. Yapılan atama ile Abdullah Erdem Cantimur, Ziraat Bankası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Kariyerine Ziraat Bankası bünyesinde başlayan ve bankanın pek çok kademesinde üst düzey yöneticilik yapan Çakar, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı sıfatıyla da sektörün önde gelen isimleri arasında yer alıyor.