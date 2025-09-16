16 Eylül Salı Şampiyonlar Ligi programı: Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Real Madrid’ten Arsenal’e, Juventus’tan Tottenham’a kadar Avrupa’nın dev kulüpleri bu akşam sahne alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 16 Eylül Salı Şampiyonlar Ligi yayın akışı...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverlerin gözü, 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak dev mücadelelere çevrildi.
UEFA’nın Türkiye yayın haklarını bu sezon da elinde bulunduran TRT, bazı maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz yayımlayacak. Diğer karşılaşmalar ise TRT’nin dijital platformu Tabii Spor üzerinden izlenebilecek.
16 Eylül 2025 Salı – Şampiyonlar Ligi maç programı | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
* 19:45 | Athletic Bilbao – Arsenal → Tabii Spor
* 19:45 | PSV – St.Gilloise → TRT Spor (şifresiz)
* 22:00 | Benfica – Karabağ → Tabii Spor
* 22:00 | Juventus – Borussia Dortmund → Tabii Spor
* 22:00 | Real Madrid – Marsilya → Tabii Spor
* 22:00 | Tottenham – Villarreal → TRT Spor (şifresiz)