16 Eylül Salı Şampiyonlar Ligi programı: Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverlerin gözü, 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak dev mücadelelere çevrildi.

UEFA’nın Türkiye yayın haklarını bu sezon da elinde bulunduran TRT, bazı maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz yayımlayacak. Diğer karşılaşmalar ise TRT’nin dijital platformu Tabii Spor üzerinden izlenebilecek.

16 Eylül 2025 Salı – Şampiyonlar Ligi maç programı | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

* 19:45 | Athletic Bilbao – Arsenal → Tabii Spor

* 19:45 | PSV – St.Gilloise → TRT Spor (şifresiz)

* 22:00 | Benfica – Karabağ → Tabii Spor

* 22:00 | Juventus – Borussia Dortmund → Tabii Spor

* 22:00 | Real Madrid – Marsilya → Tabii Spor

* 22:00 | Tottenham – Villarreal → TRT Spor (şifresiz)