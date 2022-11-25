1907 Fenerbahçe Derneği 30’uncu yılını kutladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hizmet amacıyla kurulan ve ilk günden bu yana başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atan 1907 Fenerbahçe Derneği, 30’uncu yılını coşkuyla kutlamaya devam ediyor.

30’uncu yıl kapsamında gerçekleşen özel konserde Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Orçun Orçunsel eşliğinde Fahir Atakoğlu ile mor ve ötesi ilk kez birbirlerinin sahnesine konuk olarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sunuculuğunu Çağla Şikel’in gerçekleştirdiği gecenin açılışında ünlü komedyen Cem Yılmaz da mini bir performans sergiledi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen ve yaklaşık 6 bin izleyicinin katıldığı konserde keyifli anlar yaşandı.

Gecede bir konuşma gerçekleştiren 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, “30’uncu yılımızı sadece dernek üyelerimizle değil, Fenerbahçe camiası ve hatta farklı renklere gönül veren bir toplulukla kutlamanın çok daha anlamlı olacağını düşündük. Farklılıklarımız aslında bizim zenginliklerimiz. Spor ve müziğin ortak noktaları birleştirici olmaları. Bu nedenle müziğin değişik alanlarında ülkemizin değerli sanatçılarını bir araya getirdik. Umarım bu gece olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını da birlik olarak, coşkuyla, huzurla kutlarız” dedi.

1907 Fenerbahçe Derneği olarak önemli bir karar aldıklarını dile getiren Perahya, “Cumhuriyetin 100’üncü yılında Fenerbahçe’mize çok yakışacağına inandığımız bu kararı, bu büyük kalabalığın önünde büyük bir heyecanla paylaşmak istiyorum. 1907 yılından beri evimiz olan, Kadıköy’de Papazın çayırı olarak başlayıp atmosferiyle 115 senedir Fenerbahçe’mize güç verip rakiplerimizi hayran bırakan stadımızın adının Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız ve Yönetim Kurulu’ndan talep ediyoruz. Bu ismin Fenerbahçe’mize çok yakışacağına inanıyoruz” dedi.

Konserin sonunda günün anısına 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından sahne alan ünlü isimlere forma hediye edildi.