2026 Dünya Kupası: İngiltere Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda her maç büyük bir heyecana sahne oluyor. Bu gün de İngiltere ile Demokratik Kongo mücadelesi nefes kesecek. Futbol tutkunları müsabakayı kaçırmak istemezken "İngiltere Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu ağır basıyor.

İngiltere Demokratik Kongo maçı bilgileri...

İngiltere Demokratik Kongo maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

İngiltere: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Saka, Gordon, Kane

Demokratik Kongo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku, Moutoussammy, Mukau, Kayembe, Wissa, Bakambu