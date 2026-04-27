2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Türkiye'nin ilk maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbol tutkunları Dünya Kupası'nı iple çekiyor. A Milli Futbol Takımı'mızın bu yıl turnuvada yer alması heyecan katsayısını daha da artırıyor. İlk maç için gün sayılırken art arda gelen soru "2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor" oluyor.

2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'nin rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımı'mız D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. İlk maç 13 Haziran'da Avustralya ile oynanacak. Karşılaşma saat 07.00'de başlayacak.