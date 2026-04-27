Nesine 2. ve 3. Lig’in heyecanı sadece Tivibu’da

Türk Telekom, Türk sporuna yönelik uzun soluklu desteğini yeni bir iş birliğiyle genişletti. Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmaları Tivibu platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Anlaşma, Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle duyuruldu. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in katıldığı törende, iş birliğinin kapsamı ve Türk futboluna sağlayacağı katkılar paylaşıldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında, Nesine 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Kadın A Milli Takımı ile Ümit Milli Takımı müsabakaları da gelecek sezon Tivibu Spor ekranlarında yayınlanacak. Anlaşmanın, bu sezon Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıyla başlayacağı ve müsabakaların bir yıl boyunca Tivibu Spor ile Türk Telekom’un yerli sosyal medya platformu Yaay üzerinden futbolseverlere ulaştırılacağı belirtildi.

Alt liglerin görünürlüğü artacak

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türk Telekom ile mevcut iş birliğini daha ileri taşıdıklarını belirterek, şirketin Süper Lig teknoloji sponsorluğunun ardından artık Nesine 2. ve 3. Ligler ile Kadın A Milli ve Ümit Milli Takımların da yayıncısı olacağını ifade etti. Hacıosmanoğlu, anlaşmanın alt liglerin görünürlüğünü artıracağını ve kulüplerin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Türk Telekom: Teknoloji gücümüzü spora yansıtıyoruz

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ise şirketin uzun yıllardır sporun dijitalleşmesine katkı sunduğunu vurguladı. Şahin, Türk Telekom’un geçmişte VAR sisteminin Türkiye’de uygulanmaya başlanması sürecinde stadyumlar ve Riva’daki altyapıya destek verdiğini, ayrıca TFF’nin teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Trendyol Süper Lig’e kazandırdığını hatırlattı.

Şahin, Tivibu’nun spor yayıncılığındaki tecrübesi ile Türk Telekom’un teknoloji gücünü bir araya getirerek Anadolu’daki kulüplerin hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Şirketin ayrıca 5G teknolojisi ve erişilebilirlik odaklı uygulamalarla Türk sporunun dijital dönüşümüne katkı sunmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Maçlar Tivibu, Tivibu Go ve Yaay’da yayınlanacak

Anlaşma kapsamında Nesine 2. ve 3. Lig maçları, Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu ile Tivibu Go uygulaması üzerinden yayınlanacak. Ayrıca Türk Telekom’un yerli sosyal medya platformu Yaay’da da her hafta iki karşılaşma canlı yayınlanmaya devam edecek.