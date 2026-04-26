Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Her iki teknik adamın sahaya süreceği ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka RAMS Park'ta oynanacak.
İlk 11'ler belli oldu
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış, Osimhen
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif
