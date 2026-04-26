Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Her iki teknik adamın sahaya süreceği ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray:

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış, Osimhen

Fenerbahçe:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

Kaynak: HABER MERKEZİ
