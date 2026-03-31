24 yıllık bekleyişte son perde: A Milli Takım, Dünya Kupası için son virajda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, 31 Mart Salı günü Kosova ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası vizesi alacak.

Milliler, son olarak 2002’de Güney Kore ile Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada mücadele etmiş ve organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etmişti.

2002 ruhu yeniden sahnede

2002 Dünya Kupası’nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin’in bulunduğu grubu ikinci sırada bitiren Türkiye, son 16 turunda Japonya’yı, çeyrek finalde ise Senegal’i eleyerek yarı finale yükseldi. Bu turda Brezilya’ya 1-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, üçüncülük mücadelesinde ev sahibi Güney Kore’yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Play-off final yolu

Elemelerde E Grubu’nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşan Türkiye, gruba Gürcistan deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyetle başladı. Ardından sahasında İspanya’ya 6-0 mağlup olan milliler, bu yenilginin ardından Bulgaristan deplasmanında 6-1 kazanarak toparlandı. İç sahada Gürcistan’ı 4-1 ve Bulgaristan’ı 2-0 yenen Türkiye, son maçta İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak grubu 13 puanla ikinci sırada tamamladı.

Yarı finalde Romanya’yı Ferdi Kadıoğlu’nun attığı golle geçen ay-yıldızlılar, Slovakya’yı eleyen Kosova ile finalde karşı karşıya gelecek.

Montella’nın 2002 bağlantısı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye’nin son kez katıldığı 2002 Dünya Kupası’nda İtalya Milli Takımı kadrosunda yer aldı ve turnuvada bir maçta görev yaptı. İtalya ise o organizasyonda son 16 turunda ev sahibi Güney Kore’ye elendi.

Genç kadro dikkat çekiyor

Aday kadroda yer alan bazı oyuncuların, Türkiye’nin 2002’deki başarısı sırasında henüz dünyaya gelmemiş olması öne çıkan detaylar arasında yer aldı. 2003 doğumlu Ahmetcan Kaplan, 2004 doğumlu Deniz Güler, 2005 doğumlu Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy bu isimler arasında bulunuyor.

Tarihte üç kez katılım hakkı kazanıldı

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası tarihinde üç kez katılım hakkı elde etti. 1950’de turnuvaya katılma hakkı kazanmasına rağmen maddi sorunlar nedeniyle organizasyona gidemeyen Türkiye, ilk kez 1954’te Dünya Kupası sahnesinde yer aldı.

2002’de ise play-off turunda Avusturya’yı eleyerek finallere katılan milliler, üçüncülük elde ederek en büyük başarısına imza attı.