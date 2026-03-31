Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ın bulunduğu araç, bugün öğle saatlerinde Ataşehir’de bir trafik kazasına karıştı. Kazada Saran’ın vücudunda bazı morluklar oluştuğu, aracın sürücüsünün ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Hastaneye gitmek istemedi

Öte yandan Saran’ın, kazanın ardından bacak, kol ve boyun bölgelerinde ağrı hissetmesine rağmen kulüp binasına geçtiği ve burada yöneticilerle gerçekleştirilen toplantıya katıldığı aktarıldı.

Sadettin Saran kimdir?

Sadettin Saran, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. 1964 yılında ABD’de doğan Saran, eğitimini Kentucky Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek iş hayatına atıldı. Spor, medya ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Saran Holding’in kurucusudur.

Fenerbahçe camiasında da önemli bir isim olan Saran, kulüpte yöneticilik yapmış, son seçimde başkan adayı olmuş ve kulüp başkanlığına seçilmiştir. Özellikle spor yayıncılığı ve uluslararası iş bağlantılarıyla tanınan Saran, Türkiye’de spor ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan isimler arasında yer almaktadır.